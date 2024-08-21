人民网里约热内卢8月20日电 （记者陈海琪）当地时间8月20日，由江西省九江市政协党组书记、主席占勇率领的江西省九江市政协代表团到访里约热内卢巴西华人文化交流协会（以下简称“巴西文协”）会馆，并举行座谈会。巴西文协主席上官建峰出席座谈会并致辞。

上官建峰介绍，巴西文协自成立以来，致力于搭建中巴两国人民友谊的桥梁，促进中巴在文化、艺术、教育等多领域的交流与合作。他表示，希望利用此次座谈机会，与代表团成员一起探讨如何进一步强化中巴地方间的交流合作，挖掘更多合作潜力，拓宽合作领域。

巴西文协主席上官建峰在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

占勇对广大巴西侨胞一直以来为中巴交流做出的贡献表示赞赏，并介绍了九江的悠久历史。他指出，九江作为中国历史文化名城，拥有深厚的文化底蕴。丰富多彩的地方戏曲、传统工艺、美食文化等都展示了这座城市独特的风貌。他特别提到，九江的庐山不仅是中国四大名山之一，更是世界文化遗产，其风景秀丽，历史文化积淀深厚。他希望通过此次访问，能够加深巴西各界对九江的了解，促进两地在文化旅游、经济贸易等领域的交流与合作。

江西省九江市政协党组书记、主席占勇在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

巴西文协执行主席季春苗、常务副主席黄艳娟等出席座谈会。本次座谈会由巴西文协秘书长伍小曼主持。

(责编：苏缨翔、杨牧)