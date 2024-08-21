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中方呼吁利比亚各方为政治解决利比亚问题创造条件

2024年08月21日08:44 | 来源：新华网
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　　新华社联合国8月20日电（记者潘云召）中国常驻联合国副代表戴兵20日在安理会利比亚问题公开会上发言，呼吁利比亚各方以国家和人民利益为重，加强对话协商，打破政治僵局，为政治解决利比亚问题创造条件。

　　戴兵说，近期，利比亚国民代表大会和最高国家委员会成员在埃及开罗举行会议，讨论选举法、组建统一政府等关键问题。同时，利比亚各方在选举、行政权力、国家预算等问题上依然存在分歧。希望利比亚各方以将于10月中旬举行的全国和解大会为契机，推进和解进程，为政治过渡注入新动力。

　　戴兵说，利比亚问题延宕十多年，早日实现持久和平是民众共同呼声。中方呼吁利比亚各方保持克制，在“5+5”联合军事委员会框架下加强沟通、增信释疑，切实维护停火局面，避免军事摩擦和对抗。

　　戴兵表示，中方期待利比亚各方通过对话协商解决经济和财政方面争议问题，以更好恢复稳定经济形势。国际社会要加大对利比亚经济发展、难移民管理、洪水灾害重建的支持力度，切实缓解人道压力。

　　戴兵强调，利比亚被冻结资产是利比亚人民的共同财富。安理会第2701号决议应得到落实，有关国家要采取有效措施保护被冻结资产，制裁委专家小组要就此提出务实管用的建议，以解决利方合理关切，助力利比亚国家重建和发展。希望联合国利比亚支助特派团继续秉持“利人主导、利人所有”原则，加大劝和促谈，为推进利比亚政治过渡、实现持久和平作出更多努力。

(责编：崔译戈、张悦)

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