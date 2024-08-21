人民网斯德哥尔摩8月20日电 （记者殷淼）8月20日，“瓷的旅程——景德镇国际陶瓷艺术双年展优秀作品展（瑞典站）”全球巡展活动在瑞典首都斯德哥尔摩中国文化中心拉开帷幕。中国驻瑞典使馆文化参赞、斯德哥尔摩中国文化中心主任李蕊、景德镇陶瓷大学美术学院副院长邵长宗、赵兰涛、设计艺术学院副院长余剑峰和瑞典陶瓷艺术家托比恩·卡尔斯博，以及近百位瑞典艺术家和中国文化爱好者参加了开幕式及专场导览活动。

“瓷的旅程——景德镇国际陶瓷艺术双年展优秀作品展”开幕式现场。人民网记者 殷淼摄

据介绍，“景德镇国际陶瓷艺术双年展”自2022年和2023年举办以来，已成为国内外陶瓷艺术交流的重要平台。本次展览从历届“景德镇国际陶瓷艺术双年展”中甄选来自中国、瑞典、泰国、美国、加拿大等国家的38位艺术家的38件（套）优秀艺术作品。

瑞典艺术家托比恩·卡尔斯博致辞。人民网记者 殷淼摄

瑞典艺术家托比恩·卡尔斯博在致辞时说，瑞典与景德镇之间的贸易往来可以追溯至18世纪，这种联系至今在哥德堡的陶瓷收藏中仍得以体现。托比恩表示，景德镇为全球艺术家提供了良好的创作环境，这片土地也滋养了他的艺术灵感。他将继续根植于此，为进一步推动中瑞文化交流搭建友谊的桥梁。

执行策展人、景德镇陶瓷大学美术学院副院长赵兰涛致辞。人民网记者 殷淼摄

执行策展人赵兰涛在接受记者采访时表示，陶瓷、茶叶和丝绸自古以来就是中国对外贸易的“三大件”，早已成为世界文化和人类文明版图中具有鲜明中国印记和东方特质的文化载体。中国瓷器在欧洲传播有着深厚的传统，相信此展将为瑞典民众更好了解中国现代陶瓷文化艺术的变化发展提供一个近距离交流互动的窗口。

参展人、景德镇陶瓷大学美术学院副院长邵长宗（右一）向来宾介绍参展作品。人民网记者 殷淼摄

邵长宗告诉记者，“拱门”这一形象在中国的窑洞或宫殿建筑中，或者在斯德哥尔摩和其他欧洲城市的街头，都是一种常见的形式。他的陶瓷作品以“拱门的形式”呈现，希望这是一道“传承历史、探索未来”之门。相信瑞典观众能够从展品中收获对中西不同文明和文化的新认识。

参展人、景德镇陶瓷大学设计艺术学院副院长余剑峰（中）向来宾介绍参展作品。人民网记者 殷淼摄

“瑞典站的展览不仅是对前两届成功的延续，也是一次促进中瑞文化交流的重要活动。”余剑峰说，“我的参展作品是一副陶瓷绘画，运用高温的颜色釉，来表现中国山水的意境。” 余剑峰表示，其创作思路主要是通过中国传统“瓷绘概念”来展现当代的一种精神，相信这次展览对推动国际陶瓷艺术交流具有积极意义。

李蕊表示，这次参展作品包括陶瓷器皿、雕塑、绘画等多种形式，不仅展示了艺术家们的独特技艺和创新思维，也充分反映了陶瓷艺术在全球化背景下的多元发展。可以说，这是中国文化对世界文明做出积极贡献的具体体现。

来宾参观展览作品。人民网记者 殷淼摄

开幕式后，邵长宗和余剑峰分别为嘉宾做了专业的导览和解读，为观众介绍作品背后的艺术理念和创作过程，让大家对作品有了深入理解和感受。现场观众对展览赞不绝口，纷纷表示这次展览不仅让他们对中国当代陶瓷艺术有了更深刻的理解，更激发了他们对文化多样性的欣赏。

据悉，本次展览将持续至10月9日结束。期间，斯德哥尔摩中国文化中心将举办一系列陶瓷主题讲座和工作坊，为公众提供深入了解和亲身体验陶瓷艺术的机会。

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