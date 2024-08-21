新华社开罗8月20日电（记者姚兵）埃及总统塞西20日会见来访的美国国务卿布林肯时说，达成加沙停火协议的“时刻已经到来”。

据埃及总统府发表的声明，双方在会见中就最近在多哈举行的加沙停火谈判结果，以及如何在开罗的后续谈判中取得进展交换意见。塞西说：“结束持续战事、诉诸理性和智慧、坚持和平外交的时刻已经到来。”

塞西表示，避免流血应该是各方行动的主要驱动力。停火是加沙地带稳定的基本保障，也将是国际社会更广泛承认独立的巴勒斯坦国、落实“两国方案”的开端。

声明说，布林肯向塞西通报了访问以色列的情况，他对埃及为加沙停火谈判发挥的作用和建设性努力表示赞赏。

新一轮加沙停火谈判15日在卡塔尔首都多哈举行，以色列、卡塔尔、美国和埃及四国代表参加，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）方面缺席。四国代表本周末前将在开罗继续举行会谈，以期最终敲定协议。

布林肯19日结束访问以色列，继埃及后还将访问卡塔尔。自新一轮巴以冲突去年10月7日爆发以来，这已是布林肯第九次访问中东地区。由于美国在加沙停火谈判中偏袒以色列，它调停冲突的诚意和动机遭外界质疑。

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