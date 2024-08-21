人民网伦敦8月20日 （郭锦标）第77届爱丁堡国际艺术节上五部精选歌剧之一《俄狄浦斯王》19日圆满结束了为期三场的演出。饰演俄狄浦斯王的中国男高音歌唱家任胜之充满表现力的精湛演唱，让观众为之倾倒。

《俄狄浦斯王》剧照任胜之饰俄狄浦斯王。James Glossop摄

据了解，《俄狄浦斯王》由俄罗斯作曲家斯特拉文斯基创作，青年导演罗克珊娜·海恩斯执导，并由苏格兰歌剧院和爱丁堡国际艺术节联合制作。该剧作为本届艺术节的亮点之一，备受期待，预售票在短短一天内即被抢购一空。演出采用了创新的“漫步剧场”形式，完美契合了艺术节“与大众共情共鸣”的使命，不仅突破了传统剧院的模式，也打破了舞台与观众的界限。观众可以在苏格兰国家博物馆的动态舞台中自由穿梭，与博物馆的展品、交响乐团、合唱演员以及主演一同构建起一场跨越时空的震撼体验。

作为英国国家歌剧中心（NOS）的签约艺术家，也是苏格兰歌剧院首位签约的中国歌剧演员，任胜之近年来活跃于英国各大歌剧舞台。2022年，他曾在英国BBC逍遥音乐节上出演普契尼歌剧《外套》中的重要角色。通过与苏格兰歌剧院合作的系列精彩剧目，任胜之已成为苏格兰歌剧界的代表性男高音，为这一由西方人主导的艺术领域注入了中国视角。作为抒情男高音，任胜之此次对俄狄浦斯王的诠释突破了传统的角色设定，在力量与深沉之上，增添了更多细腻的情感表现，使观众得以真正走进这位古希腊悲剧人物的内心。

中国驻爱丁堡总领馆副总领事侯丹娜以及领事张文涛应邀出席了19日的闭幕演出。侯丹娜表示，希望任胜之能继续在苏格兰及英国文化市场取得成绩，成为中英文化交流的桥梁和传承者。

(责编：苏缨翔、杨牧)