新华社东京8月20日电（记者胡晓格 姜俏梅）日本防卫省冲绳防卫局20日在驻日美军边野古基地的大浦湾一带正式启动边野古基地填海造陆工程，引发当地民众强烈抗议。

据日本媒体报道，20日下午，起重机在边野古大浦湾海岸开始打桩作业，不少民众冒着大雨来到施工现场附近的美军施瓦布军营前举行抗议。民众手举“美军基地全面撤去!”“禁止填海造陆”“我们不会放弃”等标语，高喊“无比愤怒”等口号，反对日本政府强行推进驻日美军边野古基地建设。连续十年参加示威的下门惠子说：“政府究竟要把宝贵的海洋和冲绳民众蹂躏到何种程度才会清醒！”

对此，冲绳县知事玉城丹尼当日表示，日本政府不应浪费国民缴纳的税金，应立即停止基地建设。

日本共产党书记局长小池晃在20日的记者会上表示，启动边野古基地填海造陆工程是对地方自治和民主的践踏，对此表示强烈抗议。

去年12月，在未获冲绳县同意的情况下，日本国土交通大臣齐藤铁夫代替冲绳县知事批准了驻日美军边野古基地的设计修改方案。由于边野古海底地基松软，改良地基需在海底打下约7万根金属桩。

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