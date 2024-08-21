新华社北京8月20日电 题：经济融合 发展联动 成果共享——聚焦2024年中非合作论坛峰会经贸与发展合作亮点

新华社记者唐诗凝、谢希瑶

2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行。中非经贸务实合作取得了哪些进展？上届论坛会议成果的落实情况如何？国务院新闻办公室8月20日举行新闻发布会介绍中非经贸与发展合作有关情况。

商务部部长助理唐文弘说，中非“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”为中非合作指明了方向、提供了遵循。在中非双方元首战略引领下，中方各部门、各地方、各企业持续深化沟通与合作，推动中非经贸合作取得丰硕成果。

一是中非贸易规模屡创新高。2023年，中非贸易额达2821亿美元，与2021年相比增长近11%，连续第二年刷新历史峰值，反映出中非贸易的强劲韧性。中国与近半数非洲国家贸易额同比增幅超过两位数。中方尤其重视推动非洲优质特色产品输华，自非进口农产品金额已经实现连续7年正增长。

二是中非投资合作稳步增长。截至2023年底，中国对非直接投资存量超过400亿美元，是非洲最主要的外资来源国之一。过去三年，中国企业为当地创造超过110万个就业岗位，投资建设的经贸合作区覆盖农业、加工制造、商贸物流等行业，吸引超过千家企业入区，为当地纳税增收、出口创汇作出重要贡献。

三是中非基础设施合作成效显著。非洲是中国第二大海外承包工程市场，十年来，中国企业累计在非洲签订承包工程合同额超过7000亿美元，完成营业额超过4000亿美元，在交通、能源、电力、住房、民生等领域实施了一批标志性工程和“小而美”项目，有力带动了当地经济社会发展。

四是中非新兴领域合作动能积聚。航空航天领域，中国为阿尔及利亚、埃塞俄比亚等国家发射气象或通信卫星；电子商务领域，中非携手拓展“丝路电商”合作，举办非洲好物网购节，中国电商企业深耕肯尼亚市场，为当地青年创造近万个就业机会；卫生健康领域，中国企业在马里、乌干达、喀麦隆等国开展医药投资，提升非洲本地药品可及性。

立项实施援非盟非洲疾控中心总部、布基纳法索博博医院等25个医疗卫生项目；充分发挥24个援非农业技术示范中心作用，派出农业专家500余人次，向30余国提供近7亿元人民币紧急粮食援助；助力非洲贸易互联互通和通关便利化……国家国际发展合作署副署长刘俊峰表示，目前“九项工程”项下对非援助和发展合作项目已全部落实，为支持非洲经济社会发展作出了积极贡献，有力促进中非关系发展，合作成果实实在在，惠及中非人民。

“医疗卫生领域的合作从来都是中国和非洲合作的重点。”国家国际发展合作署地区二司司长白斌说，中国长期帮助非洲国家改善医疗卫生条件，开展援助非洲疾控中心等重大项目，提供疫苗援助、派遣医疗队等公共卫生方面合作，积极开展巡诊、义诊活动，以及使用全球发展和南南合作基金实施中非合作妇幼健康项目等对非洲国家改善医疗公共服务保障能力发挥重要作用。

作为2024年中非合作论坛峰会重要配套活动，第八届中非企业家大会将于峰会期间在北京举行。商务部西亚非洲司司长沈翔介绍，本届企业家大会将突出峰会“携手推进现代化、共筑高水平中非命运共同体”的主题，鼓励中非工商界沟通交流、凝聚共识，推动中非务实合作新举措落地；营造中非工商界互利合作的友好氛围，推动中非经贸合作高质量发展。并将在专题研讨环节设置“推进产业链供应链融合”“推动新兴产业发展”两个议题，分享论坛举措引领下中非企业家开展合作的成功经验，探讨论坛峰会新举措带来的合作机遇。

唐文弘表示，中方将深入贯彻落实党的二十届三中全会精神、秉持真实亲诚对非政策理念和正确义利观，扩大对非制度型开放，深化产业链供应链合作，更好实现中非经济融合、发展联动和成果共享，为巩固中非全面战略合作伙伴关系和共筑高水平中非命运共同体作出更大贡献。

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