新华社河内/南宁8月20日电 心相近｜中越务实合作跑出“加速度”

新华社记者胡佳丽 黄耀滕 孙一

一趟又一趟中越快速通关班列（以下简称“中越班列”）满载化工品、机械设备等中国产品，驶抵越南安员站；一车又一车越南榴莲、菠萝蜜接连通关，从广西凭祥友谊关口岸进入中国市场；本月初，从越南胡志明市到芽庄的新列车投入试运营，当地乘客感受到“中国制造”的先进和舒适；在河内大学孔子学院，上半年参加汉语水平考试的人数再创新高……今年以来，山连山、水连水的中越两国，在务实合作之路上跑出“加速度”，交出一份亮眼的成绩单。

“积极探讨拓展共建‘一带一路’倡议和‘两廊一圈’框架对接合作”，“加快推进铁路、高速公路、口岸基础设施‘硬联通’”，“提升智慧海关‘软联通’”，“携手打造安全、稳定的产业链供应链”……8月19日，中共中央总书记、国家主席习近平同来华进行国事访问的越共中央总书记、国家主席苏林举行会谈时，这样为深化两国务实合作指明方向。

会谈后，双方还共同见证签署关于党校、互联互通、工业、金融、海关检验检疫、卫生、新闻机构和媒体、地方、民生等领域多项双边合作文件。

“硬联通”推升经贸投资热度

中国驻越南大使熊波表示，去年12月，习近平总书记、国家主席对越南进行历史性访问取得圆满成功。当前，中越双方正全力落实此访中两党最高领导人达成的重要共识和联合声明精神，取得一系列重要成果，推动构建具有战略意义的中越命运共同体取得良好开局。

越南中国商会会长顾朝庆告诉记者，今年前7个月，越南果蔬对华出口额不断攀升，双方在机械设备、电子产品等领域的合作也日趋紧密。与此同时，在越南吸引的新增投资项目数量上，中国排名第一，这充分体现了中国企业对越南市场的重视。这些项目为北江、北宁、平阳等地工业园区创造了大量本土就业岗位。

中国已连续多年保持越南第一大贸易伙伴地位，越南是中国在东盟的第一大贸易伙伴。今年以来，中越经贸合作发展势头强劲，前7个月双边贸易额达1450亿美元，较去年同期增长逾20%。

随着双方合作领域持续拓展、新增长点不断涌现，中越跨境货物运输保持高位运行。据统计，截至8月18日，广西始发中越班列今年累计发送7850标箱，同比增长15倍。

广西铁捷物流有限责任公司通过中越班列向越南出口汽车零配件、陶瓷电容等产品。公司业务经理黄鸿俊告诉记者，中越班列“方便快捷、运输成本更低”，“提升了我们产品的竞争力，也为我们开拓海外市场争取更多机会”。

7月底，在胡志明市西贡河畔，巨大电子屏幕上播放着一则TCL广告，广告语为“梦想开始的地方”。这个中国科技品牌正在庆祝“出海”25周年，而越南正是TCL全球化布局的第一站。

TCL创始人、董事长李东生说，在满足越南和东盟市场需求的同时，TCL计划进一步在越南整合资源，打造可辐射东南亚乃至欧美市场的区域制造和供应链中心。

越南胡志明市国家大学下属人文与社会科学大学国际关系学院院长阮增毅告诉记者，铁路、高速公路等基础设施的互联互通将加快越中两国战略对接合作，更好服务两国经济发展、更多惠及两国人民，而清洁能源、电商、物流等领域将作为新的增长点，推动越中经贸合作迈上新台阶。

“软联通”让“两头甜”更甜

眼下正是越南菠萝蜜和榴莲等水果上市的旺季。“我们现在每天都会从友谊关口岸进口一两柜越南菠萝蜜、十几柜越南榴莲。”广西胜航进出口贸易有限公司业务员周仙霞告诉记者。

友谊关口岸位于广西凭祥市，见证了今年以来越南农产品输华的快速增长。来自越南的“甜蜜”丰富着中国消费者的味蕾，中国市场的潜力也让越南供应商尝足“甜头”。

据统计，今年前7个月，越南果蔬对华出口额达21亿美元，占越南果蔬总出口额的64%。其中，越南榴莲对华出口额达12.2亿美元，同比增长46%，占越南榴莲出口总额的比例高达92.4%。

“两头甜”的背后，离不开检验检疫政策和贸易便利化措施的支持。在友谊关口岸，通过“智能查验辅助管理系统”，数字化方式减少了货物等待时间，提高查验效率；通过“智能检疫处理系统”，数字化、全留痕的检疫流程取代了“线下跑腿”。

目前，中越智慧口岸项目建设正在全面推进，建成后又将提高口岸通行能力的“智慧指数”，为双边贸易投资按下“加速键”。“智慧口岸项目依托卫星导航和5G技术，将实现集装箱无人驾驶运输车辆、自动化吊装设备、集装箱检查系统、智能审图系统的集成及统筹调度，最终实现中越进出口货物24小时全天通关。”友谊关海关副关长高辉说。

“双向奔赴”活力澎湃

越南游客在广西防城港享用中国火锅，在凭祥步行街买衣服；中国游客在河内品尝越南米粉，在下龙湾欣赏越南美景……今年上半年，中越跨境旅游的“双向奔赴”活力澎湃。

今年暑假，来自中国广东的黄姚琳和好友相约到越南胡志明市旅游。“5年前我第一次来越南旅游时只来得及在北部和中部游玩，这次特意来到南部，想完成一次完整的‘穿越’之旅。”与5年前相比，如今多处景点和餐馆可见中文提示，酒店有了会中文的工作人员，提升了中国游客的旅游体验。

据越南国家旅游局统计，今年5月，越南接待中国游客35.7万人次，中国成为越南入境游第一大客源国。

口岸交通基础条件不断改善，快捷查验加快通关效率，也持续带热中越“边境游”。防城港东兴市与越南芒街市仅一河之隔。防城港东兴口岸是见证中越游客“双向奔赴”的重要口岸。

8月17日，口岸开关不久，越南导游阮氏金就带着旅游团过关，开启中国之旅。“中国是越南游客最喜欢的旅游目的地之一。”她说，现在每周都要带两三个旅游团来中国，“很多人对旅行体验非常满意，回国后还会推荐给自己的亲友”。

越南游客梁氏幸在东兴游玩了两天，意犹未尽：“这边风景美、环境好，还方便，通过东兴口岸很快就能返回越南。”

去年12月底，广西防城港至东兴铁路开通运营，东兴市这座中越边境城市从此接入全国铁路网。越来越多越南游客选择搭乘这条高铁线路，转往中国其他旅游目的地。

“共饮一江水，早相见、晚相望，清晨共听雄鸡高唱”，动人旋律唱出中越两国山水相连的睦邻情谊。随着互联互通进一步提升，贸易投资继续扩大，中越之间的“双向奔赴”将更踊跃、更广阔，中越命运共同体建设将不断走深走实。

(责编：崔译戈、张悦)