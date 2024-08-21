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专访丨白中两国各领域合作卓有成效——访白俄罗斯战略研究所专家

2024年08月21日08:29 | 来源：新华网
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　　新华社明斯克8月20日电　专访｜白中两国各领域合作卓有成效——访白俄罗斯战略研究所专家

　　新华社记者鲁金博　安晓萌　陈汀

　　白俄罗斯战略研究所分析师谢尔盖·韦尔盖奇科日前接受新华社记者书面专访时说，白俄罗斯与中国在各个层面的对话机制促进双方深化各领域合作。双方合作卓有成效，互利共赢。

　　韦尔盖奇科表示，白中两国在许多全球议题上持相似立场，两国均希望通过双边合作促进各自社会经济发展、增进百姓福祉。发展对华关系是白俄罗斯外交政策的优先事项之一。自1992年1月建交以来，两国关系不断深化。

　　他说，政治互信是白中交往的坚实基础，两国领导人及政府机构之间的对话机制促进了双方在政治、经贸、教育、科技等各方面的合作，“正如白俄罗斯总统卢卡申科所说，两国之间‘没有封闭的话题’”。

　　韦尔盖奇科表示，即使面对不稳定的外部环境，白中两国合作仍稳步发展。例如，两国共建的中白工业园蓬勃发展，已吸引来自15个国家的130多家企业入驻，园区投资额超过8亿美元，创造数千个就业岗位。

　　他说，在中国提供的技术等方面支持下，白俄罗斯新添许多生产设施、掌握许多新技术，涉及汽车、家用电器、建筑设备制造等多个领域。白俄罗斯基础设施也实现升级，铁路电气化和水泥厂现代化程度以及发电和木材加工能力均显著提升。此外，中国还帮助白俄罗斯建造了新的体育场和游泳馆，“这些都是两国良好合作的体现”。

　　今年7月举行的上海合作组织（简称上合组织）成员国元首理事会第二十四次会议正式接收白俄罗斯为成员国。韦尔盖奇科说，以“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”为基本内容的“上海精神”将许多国家团结到一起。加入上合组织为白俄罗斯提供了更多对话与合作机遇，这对白俄罗斯未来发展至关重要。

(责编：崔译戈、张悦)

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