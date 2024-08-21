由中交一公局集团承建的谢格尔公园友谊广场位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，以人工湖、广场、夜间喷泉灯和许多不同种类的花卉为特色，还提供一系列户外会议和休闲活动空间，对埃塞俄比亚旅游业发展起到了推动作用。

——摘自埃塞俄比亚通讯社报道