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中埃塞媒体联合采访——

共同讲好新时代中非合作故事（一）（新时代中非合作）

2024年08月21日06:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　当地学生在埃塞俄比亚鲁班工坊工业控制和传感器实训室内上课。
　　《埃塞先驱报》记者 梅塞雷特·贝海鲁摄

　　当地学生正在埃塞俄比亚鲁班工坊教师指导下学习机器人操控。
　　本报记者 沈小晓摄

　　中埃塞媒体记者在埃塞俄比亚航空公司总部大楼项目施工现场进行交流。
　　本报记者 万 宇摄

　　中埃塞媒体记者在谢格尔公园友谊广场进行联合采访。
　　本报记者 沈小晓摄

　　博莱国际机场新航站楼内景。
　　本报记者 黄培昭摄

　　中交一公局外籍雇员正在博莱国际机场新航站楼进行勘探施工作业。
　　本报记者 黄培昭摄

　　谢格尔公园友谊广场航拍照。
　　阿沃克·费凯德摄

　　2021年揭牌运营以来，鲁班工坊培养了很多工业机器人、工业控制、传感器等方面的高技术人才。此前，埃塞俄比亚缺少相关领域的职业技术教育和培训，鲁班工坊与当地合作建立的机器人教育体系弥补了这一短板。
　　——摘自《埃塞先驱报》报道

　　近年来，中国企业承建了埃塞俄比亚航空公司总部大楼、博莱国际机场新航站楼等多个项目，助力埃塞俄比亚航空事业进一步发展。埃塞俄比亚航空公司总部大楼项目于2023年正式启动，预计将于2026年8月竣工，至今已为当地创造了500多个就业岗位。中国企业还通过与当地员工分享相关知识，帮助他们掌握了建筑领域的前沿技术。
　　——摘自《观察报》报道

　　由中交一公局集团承建的谢格尔公园友谊广场位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，以人工湖、广场、夜间喷泉灯和许多不同种类的花卉为特色，还提供一系列户外会议和休闲活动空间，对埃塞俄比亚旅游业发展起到了推动作用。
　　——摘自埃塞俄比亚通讯社报道

　　日前，人民日报和埃塞俄比亚媒体“新时代中非合作”联合采访在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴成功举行，这是两国媒体首次在埃塞开展“新时代中非合作”联合采访。

　　联合采访期间，人民日报和《埃塞先驱报》、《观察报》、埃塞俄比亚通讯社、埃塞俄比亚Ya电视台等媒体记者共同采访了在建的埃塞俄比亚航空公司总部大楼、博莱国际机场新航站楼和谢格尔公园友谊广场、埃塞俄比亚鲁班工坊等中埃塞合作项目。两国记者通过丰富多彩的报道，深度呈现两国高质量共建“一带一路”成果。

　　（本报记者崔琦翻译整理）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月21日 17 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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