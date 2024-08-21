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意大利积极发展可再生能源

本报记者 谢亚宏
2024年08月21日06:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　意大利国家电网公司近日发布公告称，今年上半年，意大利可再生能源发电量较去年同期增长27.3%，这是该国可再生能源发电量首次超过传统化石能源发电量。上半年，意大利可再生能源发电量满足了43.8%的电力需求，较去年同期的34.9%大幅增长，创历史新高。

　　近年来，意大利不断加快可再生能源发展步伐，降低传统化石能源占比。据统计，今年上半年，意大利燃煤发电量同比下降77.3%，而可再生能源发电装机容量增加了3691兆瓦，同比增长41%，其中绝大多数为光伏发电。此外，意大利从事可再生能源业务的企业在2023年达到约3.77万家，同比增长13.2%。

　　据意大利国家电网公司的数据，截至今年6月底，该国可再生能源发电装机容量达72.84吉瓦。其中，光伏发电装机容量达33.62吉瓦，同比增长22.8%；水力发电装机容量达21.59吉瓦，同比增长0.1%；风力发电装机容量达12.7吉瓦，同比增长4.8%；生物能和地热装机容量达4.93吉瓦，同比增长10.4%。

　　意大利政府不断加强与欧盟在可再生能源领域的合作。根据意政府向欧盟提交的《国家能源和气候综合计划》，到2030年其可再生能源占国家电力消耗的份额将提高到65%，发电装机容量将达131吉瓦。欧盟委员会日前还批准了意大利政府的一项可再生能源发电计划，支持该国到2028年底前建设总装机容量达4590兆瓦的可再生能源发电站。这些发电站将侧重开发使用地热能、海上风电、潮汐能等，涉及资金总额达353亿欧元。

　　意大利还积极推动可再生能源社区建设。今年年初，意政府通过法案，将为5000人以下的城镇建设可再生能源社区提供最高40%的补贴，并对全国联网的可再生能源生产提供税收优惠。预计到2028年该法案将促进新增5吉瓦的可再生能源发电装机容量。伦巴第、翁布里亚等大区也已出台政策，支持在学校、体育馆等公共建筑安装光伏发电和储能设备。

　　根据意大利环境协会的数据，目前意大利全国有超过150个可再生能源社区，其中最大的一个位于北部城市贝加莫郊区。该社区配备了超过6300块太阳能电池板，发电容量超过3兆瓦，每年可为该地区的家庭节省25%的电费。

　　“意大利对可再生能源的投资正在不断增加，以降低能源成本，提高在能源技术领域的竞争力。”意大利环境和能源安全部部长吉尔贝托·弗拉廷表示，意政府将持续加快从化石燃料向清洁能源转型，积极推动可再生能源发展，实现可持续发展目标。

　　（本报罗马8月20日电）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月21日 15 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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