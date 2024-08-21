本报记者 程是颉

巴基斯坦国家统计局日前发布的数据显示，2023—2024财年（2023年7月至2024年6月）该国出口总额为306.4亿美元，同比增长10.54%。其中，农产品出口表现亮眼，达到创纪录的80亿美元，同比增长37%。巴基斯坦工商联合会表示，出口对于巴基斯坦经济发展至关重要，希望政府继续为扩大出口提供便利措施。

据巴基斯坦《国民报》报道，2023—2024财年，巴基斯坦稻米出口额从20亿美元增至36亿美元，同比增长80%，成为巴基斯坦最主要的出口作物。目前，巴基斯坦是全球第四大稻米出口国，其稻米已出口至193个国家和地区。巴基斯坦多家种业公司与中国企业展开合作，规模化开展杂交水稻育种工作，培育出多种适应不同地区种植条件的杂交水稻，水稻产量和品质得到提升，种植面积不断扩大，出口竞争力持续增强。巴基斯坦相关部门预计，本财年稻米出口额有望达到50亿美元。

除稻米外，巴基斯坦的洋葱、辣椒、西红柿等蔬菜，以及芒果、樱桃等水果在国际市场也颇具竞争力。巴基斯坦《商业标准报》指出，该国果蔬类产品已经出口到中东、中亚、欧洲等地。巴基斯坦水果蔬菜进出口商协会主席瓦希德·艾哈迈德表示，巴基斯坦政府正密切跟踪国际农产品市场动向，与出口商积极协调相关措施，在各部门的积极推动下，巴基斯坦农产品出口将进一步增长。

巴基斯坦于2022年6月成立特别投资促进委员会，通过制定投资优惠政策，简化审批流程，以吸引外国投资者对包括农业在内的经济领域进行投资。巴基斯坦特别投资促进委员会和巴基斯坦商务部合作，在约旦、黎巴嫩、埃及和乌兹别克斯坦建立肉类出口新市场。2023年，巴基斯坦还举办了首届国际食品农业展，吸引来自55个国家和地区的相关企业和代表参展，为该国出口商与国外买家搭建了对接平台。巴基斯坦广播电台报道说，该国农业部门在本财年有望实现100亿美元的出口目标。

2023年12月，首批巴基斯坦干辣椒出口到中国；今年年初，500千克巴基斯坦冷冻水煮熟牛肉经天津海关属地查检合格后进入中国市场，这是巴基斯坦熟牛肉首次出口到中国；今年6月，首批冷链运输的巴基斯坦樱桃进入中国市场……近年来，巴基斯坦农产品对华出口不断增长，尤其是大米、芝麻、芒果和坚果等优质农产品受到中国消费者青睐。此外，巴基斯坦农产品出口商还通过中国国际进口博览会、中国—南亚博览会、中国—东盟博览会等平台，推介巴基斯坦优质农产品。

巴基斯坦贸易发展局首席执行官祖拜尔表示，随着巴中两国不断推进农业领域合作，期待越来越多的巴基斯坦优质农产品出口到中国。中国驻巴基斯坦大使姜再冬表示，中方将继续推进贸易便利化举措，支持更多巴优质农产品出口到中国，给两国人民带来更多实实在在的好处。

（本报伊斯兰堡8月20日电）

《 人民日报 》（ 2024年08月21日 15 版）

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