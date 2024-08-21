本报记者 时元皓 刘 慧 牛瑞飞

新加坡鼓励建筑开发商设计高楼绿地或楼顶花园。图为新加坡达士岭组屋的空中花园。

本报记者 刘 慧摄

比利时首都布鲁塞尔街头，市民在自家院墙外种上了绿植。

本报记者 牛瑞飞摄

在哥伦比亚麦德林市的一处街心花园中，人们在草坪上休闲。

本报记者 时元皓摄

近年来，全球范围内的极端高温天气越来越频繁。相较于郊区和农村地区，城市高楼林立、人口密集、交通繁忙，气温也相应更高，容易形成热岛效应。哥伦比亚、新加坡和比利时等国通过打造城市综合绿化体系、推动建筑物减少碳排放、鼓励民众参与城市绿色发展等举措，努力提升节能减排效果，降低热岛效应带来的影响。

哥伦比亚——

持续打造城市综合绿化体系

漫步在哥伦比亚第二大城市麦德林的大街小巷，能够感受到这座城市的绿化创意：道路两边及中间绿化带种有各种树木，错落有致；街角的开放式小花园或公园，随处可见；不少剧院、图书馆、博物馆等公共场所前，绿意盎然……

麦德林市虽靠近赤道，但海拔约1500米，气候温和。随着城市化快速发展，麦德林与很多其他大城市一样，也面临着城市热岛效应的困扰。为应对这一难题，麦德林市于2016年启动了“绿色走廊”项目。

“绿色走廊”项目最初主要包括对该市18条公路及12条河道进行绿化改造，这些绿色“通道”将城市的公园、广场、溪流以及城郊的自然保护区等连接起来。项目还对部分地铁站、桥梁、政府大楼进行了绿化。通过充分利用立体空间，为这些建筑物配上绿色屋顶或垂直花园。项目初期投资总额约为1630万美元，涉及绿地面积超过70公顷。

近年来，“绿色走廊”项目不断扩大，包括设立野生动物城市过境点、将废弃人行天桥改建为空中花园、扩建城市花园等。例如，该市沿麦德林河新修了许多公园，并为游客提供步行、骑行或休闲区域，在美化城市空间的同时为居民提供了更多户外活动空间。

“绿色走廊”的建设缓解了当地的热岛效应。据麦德林市政府测算，该市平均气温在“绿色走廊”项目实施的前3年降低了2摄氏度。即便考虑到气候变化因素，未来几十年麦德林的气温还将进一步下降，这将进一步减少民众对于空调等制冷设备的使用，减少碳排放。

“缓解热岛效应是‘绿色走廊’的重要成果之一。”曾担任麦德林市环保局副局长的卡米洛·金特罗表示，“绿色走廊”建设还带来了许多方面的益处，包括减少噪声、改善空气质量、丰富生物多样性等。据统计，2016年至2019年，麦德林市PM2.5水平显著下降，全市急性呼吸道感染疾病发病率从每千人约160例下降至95例。

新加坡——

积极推动建筑物节能减排

新加坡地处热带地区，人口密度大、城市化水平高，热岛效应对城市气温影响较大。据统计，由于热岛效应，新加坡城市和郊区的夜间温差可达7摄氏度。近年来，为应对热岛效应，降低碳排放，新加坡政府出台了多项举措。2021年，新加坡政府公布了“2030年新加坡绿色发展蓝图”，制定未来10年的绿色发展目标。根据这一蓝图，到2026年底前，政府将新建超过130公顷的公园；从2030年起，80%的新建筑须为超低能耗建筑等。

据统计，新加坡建筑物的碳排放量占本地碳排放量的逾20%，消耗逾1/3的电力。为此，新加坡建设局推出了绿色建筑标志认证计划，出台了绿色建筑总蓝图，鼓励行业向绿色建筑标准靠拢。2023年6月，新加坡还启用建筑材料碳排放计算器，之后又陆续推出冷气、电梯、照明等机电设施碳排放计算工具，推进节能环保建筑的发展。

为了给建筑降温，新加坡政府2009年推出了“打造翠绿都市和空中绿意”计划，鼓励建筑开发商设计高楼绿地或楼顶花园等，并提供相应补贴。国家公园局也会提供园艺咨询，如推介耐热抗高温的园景植物。通过各种措施，新加坡高楼绿地大幅增加，从2013年的60公顷增至2023年的155公顷。2020年，新加坡政府还推出“百万树木运动”，鼓励社区居民广泛参与种树，计划未来10年内在新加坡种植100万棵树木，以进一步改善城市环境。

不久前，新加坡南洋理工大学的研究团队开发出一种由回收塑料制成的新型隔热涂料，不仅能够减少塑料垃圾，还能有效降低建筑物表面温度，应对城市热岛效应。据测试，将这款涂料刷在建筑物屋顶后，可使建筑物白天的表面温度比环境温度低1.2摄氏度；到了晚上其表面温度比环境温度低3摄氏度。研究团队还把同样的材料制成隔热薄膜，用于玻璃窗、百叶窗等物件。测试结果显示，贴上这款薄膜后，这些物件的夜间表面温度比环境温度低2.5摄氏度。

比利时——

鼓励民众参与城市绿色发展

比利时安特卫普市政府不久前开展了一项名为“树木繁盛的街区”活动，政府邀请市民将植物作为礼物相互赠送，并鼓励市民成为城市的园丁，参与种植活动，减缓热岛效应影响，将城市变成一个更环保、更健康的居住地。

根据该计划，安特卫普市政府选择了20种适合树种，将在今年9月30日前向有条件、有意愿种植的居民免费发放2000棵树苗。居住在市中心区域的居民还可以向市政府申请绿植和花环，悬挂在房屋之间和街道上。市政府还将为那些计划购买雨水收集桶来浇灌花园的人提供补贴。

像安特卫普一样，比利时很多地方政府都积极鼓励民众参与到城市绿色发展过程中。以记者所居住的布鲁塞尔于克勒区为例，该区从2022年起就开展了向居民赠送攀缘植物的活动。按照要求，这些植物必须种植在房屋朝向大街的一面。于克勒区绿化服务队向居民提供了5个植被品种供选择：山铁线莲、野生金银花、园林金银花、攀缘绣球、野生常春藤。这些品种都生长迅速，易于维护，种植后不久就会让整个墙面铺上生机勃勃的绿色。于克勒区负责气候与环境及绿色空间的负责人马艾尔·布鲁尔表示，此举将增加房屋立面的植被，不仅外形美观，而且有助于降低气温，缓解城市热岛效应。

布鲁塞尔市政府于2020年还推出交通改革计划，通过构建多式联运体系，为市民提供便利、高效的公共交通出行解决方案。目的是减少私家车使用次数，鼓励民众更多使用公共交通和自行车出行，以减少汽车尾气排放。

布鲁塞尔市民洛朗告诉记者，他认为让城市更宜居的秘诀是要做到“一增一减”，增加让人赏心悦目的花草树木，减少各种形式的污染。“让城市拥有可持续的发展，才能不断增进市民的幸福感。”

《 人民日报 》（ 2024年08月21日 15 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)