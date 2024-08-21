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为构建高水平非中命运共同体凝聚更多共识（国际论坛）

巴鲁·德米西
2024年08月21日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国成功找到适合本国国情的发展道路，成为世界第二大经济体，使数亿人摆脱贫困。受益于务实且因地制宜的政策，中国经济在过去几十年中快速发展，工业和技术能力实现长足进步，特别是在可再生能源、数字经济、人工智能等领域取得显著成绩。当前，全球面临各类复杂挑战。中国经验表明，坚持以人民福祉为重，坚持探索适合本国国情的发展道路，对于一国发展至关重要。

　　中国秉持真实亲诚对非政策理念和正确义利观发展对非关系、开展对非合作，给非洲人民带来了实实在在的福祉。中国对非洲国家公路、铁路、港口、机场等基础设施项目的投资促进了地区互联互通和贸易便利化。中国企业在非洲建设的工业园区和工厂，为非洲国家创造了就业机会，促进非洲工业化。中国企业积极投资可再生能源项目，助力非洲应对能源短缺问题，促进可持续发展。中国帮助非洲国家修建医院，提供医疗设备和专业技术培训，改善当地医疗条件。中国支持非洲学生到中国留学，同非洲国家开展各种类型的教育交流。新冠疫情期间，中国积极为非洲国家提供人道主义援助，提供了大量医疗用品和专业知识等。

　　自1970年建交以来，埃塞俄比亚同中国的关系取得了长足发展。两国建立全天候战略伙伴关系，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解、相互支持，在国际和地区事务中密切配合，各领域务实合作成果丰硕。中国是埃塞俄比亚的主要贸易伙伴和投资来源国。2023年，两国双边贸易额超30亿美元，同比增长14.5%。中国对埃塞俄比亚公路、铁路和工业园区的投资促进了埃塞俄比亚经济增长。两国教育交流密切，人文纽带不断拉紧。

　　埃塞俄比亚是共建“一带一路”的重要参与方。在埃塞俄比亚，共建“一带一路”带动了公路、铁路、机场航站楼等关键基础设施的发展，改善互联互通，促进对外贸易发展。这些合作项目还创造了就业机会，为埃塞俄比亚推进减贫事业、保持经济稳定作出了贡献。

　　中非合作论坛自2000年成立以来，推动非中加强政治、经济、文化等各领域合作，见证了非中关系的全面提升。即将在北京举行的2024年中非合作论坛峰会将传承非中传统友谊，推动双方合作进一步深化。非洲国家期待同中国在减贫、粮食安全、气候变化、能源安全等问题上进行探讨，并就维护多边主义，推动建设更加公平公正、多元包容的世界开展更多合作。相信此次峰会将为构建高水平非中命运共同体凝聚更多共识，为建设更加和平繁荣的世界作出新贡献。

　　（作者为埃塞俄比亚政策研究所主编）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月21日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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