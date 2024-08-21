何立峰与切尔内申科共同主持中俄总理定期会晤委员会第二十八次会议
2024年08月21日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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新华社莫斯科8月20日电 中共中央政治局委员、国务院副总理、中俄总理定期会晤委员会中方主席何立峰同俄罗斯副总理、委员会俄方主席切尔内申科20日在莫斯科共同主持召开中俄总理定期会晤委员会第二十八次会议。
何立峰指出，今年是中俄建交75周年，在两国元首的战略引领下，中俄各领域务实合作取得积极进展，双边贸易稳中有进，在建重点项目扎实推进，能源、农业等传统领域合作不断巩固，科技、环保、绿色低碳等新兴领域合作持续拓展，金融、运输、通信、海关、城建等领域合作富有成效，地方和企业间交往活跃，两国合作展现出强大韧性和活力，充分体现了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的高水平和特殊性。
何立峰指出，中方愿同俄方共同努力，落实好两国元首重要共识，谋划好下一步合作重点，为中俄总理第二十九次定期会晤做好准备。双方要再接再厉，推动经贸合作持续稳步发展，实施好重大合作项目，不断提升制度保障水平，及时有效解决合作中遇到的困难和问题，推动中俄务实合作取得更多成果。
切尔内申科表示，俄方愿同中方共同努力，持续深化各领域务实合作，推动俄中合作不断迈上新台阶，更好造福两国和两国人民。
双方有关部门围绕相关领域合作进行了深入沟通交流，达成一系列合作成果和共识。
《 人民日报 》（ 2024年08月21日 03 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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