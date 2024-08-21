新华社莫斯科8月20日电 中共中央政治局委员、国务院副总理、中俄总理定期会晤委员会中方主席何立峰同俄罗斯副总理、委员会俄方主席切尔内申科20日在莫斯科共同主持召开中俄总理定期会晤委员会第二十八次会议。

何立峰指出，今年是中俄建交75周年，在两国元首的战略引领下，中俄各领域务实合作取得积极进展，双边贸易稳中有进，在建重点项目扎实推进，能源、农业等传统领域合作不断巩固，科技、环保、绿色低碳等新兴领域合作持续拓展，金融、运输、通信、海关、城建等领域合作富有成效，地方和企业间交往活跃，两国合作展现出强大韧性和活力，充分体现了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的高水平和特殊性。

何立峰指出，中方愿同俄方共同努力，落实好两国元首重要共识，谋划好下一步合作重点，为中俄总理第二十九次定期会晤做好准备。双方要再接再厉，推动经贸合作持续稳步发展，实施好重大合作项目，不断提升制度保障水平，及时有效解决合作中遇到的困难和问题，推动中俄务实合作取得更多成果。

切尔内申科表示，俄方愿同中方共同努力，持续深化各领域务实合作，推动俄中合作不断迈上新台阶，更好造福两国和两国人民。

双方有关部门围绕相关领域合作进行了深入沟通交流，达成一系列合作成果和共识。

《 人民日报 》（ 2024年08月21日 03 版）

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