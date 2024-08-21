本报记者 罗珊珊

2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行。8月20日，国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍近年来中非经贸与发展合作有关情况。

商务部部长助理唐文弘说，中非“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”为中非合作指明了方向、提供了遵循。在中非双方元首战略引领下，中方各部门、各地方、各企业持续深化沟通与合作，推动中非经贸合作取得丰硕成果。

中非贸易规模屡创新高。中国连续15年保持非洲第一大贸易伙伴国地位。2023年，中非贸易额达2821亿美元，与2021年相比增长近11%，连续第二年刷新历史峰值。中国与近半数非洲国家贸易额同比增幅超过两位数。

中非投资合作稳步增长。截至2023年底，中国对非直接投资存量超过400亿美元，是非洲最主要的外资来源国之一。过去3年，中国企业为当地创造超过110万个就业岗位，投资建设的经贸合作区涵盖农业、加工制造、商贸物流等行业，吸引超过千家企业入区，为当地纳税增收、出口创汇作出重要贡献。

中非基础设施合作成效显著。非洲是中国第二大海外承包工程市场，10年来，中国企业累计在非洲签订承包工程合同额超过7000亿美元，完成营业额超过4000亿美元。

中非新兴领域合作动能积聚。航空航天领域，中国为阿尔及利亚、埃塞俄比亚等国家发射气象或通信卫星；电子商务领域，中非携手拓展“丝路电商”合作，举办非洲好物网购节；卫生健康领域，中国企业在马里、乌干达、喀麦隆等国开展医药投资，提升非洲本地药品可及性。

“中国高度重视扩大从非洲的进口，充分发挥自身超大规模的市场优势，为包括非洲在内的各国企业提供广阔市场空间、合作机遇。”唐文弘表示，中国已与14个非洲国家签署了22项农产品输华准入议定书。

立项实施援非盟非洲疾控中心总部、布基纳法索博博医院等25个医疗卫生项目；立项实施援马拉维、布隆迪、科特迪瓦农业技术援助等47个减贫和农业项目；立项实施援加纳渔港综合设施、毛里塔尼亚努瓦克肖特立交桥等26个贸易促进项目；立项实施援马达加斯加公路等11个工业化和就业促进项目……国家国际发展合作署副署长刘俊峰表示，目前“九项工程”项下对非援助和发展合作项目已全部落实，为支持非洲经济社会发展作出了积极贡献，有力促进中非关系发展，合作成果实实在在，惠及中非人民。

“中国在对非发展合作过程中，一直坚持统筹推进标志性工程和‘小而美’的民生项目。”刘俊峰介绍，2021年以来，中方已在非洲实施了一大批“小而美”项目，在非洲打造出不少“叫得响、效果好”的援助项目。

刘俊峰表示，作为最大的发展中国家和“全球南方”当然成员，中国将在全球发展倡议战略引领下，以2024年中非合作论坛峰会为契机，与非洲国家伙伴继续共谋发展之策，共创美好未来。

《 人民日报 》（ 2024年08月21日 03 版）

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