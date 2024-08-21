□ 高 乔

埃塞俄比亚联邦职业技术培训学院机电教学楼门口，绿树掩映中，“鲁班工坊”的中文标志十分醒目。走进鲁班工坊教室，由中国培养的当地教师正指导学生操控机器人进行作业训练。

这个占地总面积800多平方米的鲁班工坊，包含了多媒体教学区、教学研讨区、工业控制区、传感器区、工业机器人区、机电一体化区等教学区，并配备了人工智能领域一流水平的教学设备。埃塞俄比亚劳动与技能部部长穆芙莉哈特称赞，这里“拥有全国独一无二工业机器人的培训平台，将为埃塞俄比亚培养尖端工业化人才提供极大的帮助”。

埃塞俄比亚“科技含量满满”的教室，只是鲁班工坊在非洲多国落地生根的一个生动剪影。自2019年非洲首家鲁班工坊在吉布提揭牌运营以来，中国已在非洲建成十余所鲁班工坊，与非洲多国开展职业教育合作。

秉持授人以渔的理念，鲁班工坊帮助非洲多国培养产业发展所需的本土技术人才。吉布提鲁班工坊开设的铁道类专业，弥补了吉布提这类专业的空白，首批24名学生毕业后已走上亚吉铁路的工作岗位；埃及鲁班工坊为当地学生开展汽车发动机拆卸、检查、维修和组装相关的系统教学；南非鲁班工坊为当地物联网和3D打印技术产业发展提供了人才支撑；摩洛哥鲁班工坊为当地培养紧缺的跨境电子商务人才；肯尼亚鲁班工坊与中国互联网公司合作，致力于培养本土化的信息技术领域人才；卢旺达鲁班工坊的30名当地学生不仅在卢旺达理工学院接受职业教育，还能在中国浙江金华职业技术学院开展为期一年的职业技能“进阶”之旅……人气火热的鲁班工坊不仅促进了非洲职业教育发展创新，也为当地制造业和科技产业不断注入新鲜血液。

采取因地制宜的方法，鲁班工坊收获非洲多国民众的点赞和欢迎。吉布提总统盖莱称赞鲁班工坊是“中国送给吉布提最好的礼物”。非盟教育、科技和创新委员穆罕默德·贝勒侯赛因说，中非在各个领域特别是在能力建设方面的合作将继续推动非洲经济发展。非洲民众的认可是中国与非洲国家实施能力建设行动成效的有力证明。

适应中非合作的需求，鲁班工坊实现中国与非洲国家的资源互补、“双向奔赴”。一方面，随着近年来非洲国家的经济发展和产业升级，非洲就业市场对拥有知识储备和专业技能的青年人才有巨大需求。培养专业技术人才、提高劳动者职业素养和能力，增加科技人力资源储备，是非洲国家提升内生发展动力的重要途径。另一方面，中国在职业教育方面拥有较为成熟的经验，尤其在制造业、互联网、人工智能等相关行业已有较为系统的产学研结合培养模式，中非在相关领域的经贸合作日渐加强，中国与非洲国家合作开展职业技术培训，天时地利人和。

如今，中国与非洲国家能力建设合作的内容不断丰富、形式更加多元、项目“多点开花”，结出硕果。近年来，中国大力支持非洲培养产业发展急需的人才，通过设立多个奖学金专项、成立南南合作与发展学院、实施“头雁计划”、组织举办援非培训班等，为非洲国家培养政府管理及精英人才。除支持非洲优秀青年来华学习外，还开设“非洲留学生就业直通车”，支持非洲留学生回国后在中资企业就业。2021年2月，中非创新合作中心正式揭牌，定期举办中非创新发展论坛等标志性品牌活动和高水平交流活动，为中非创新合作成果提供展示平台，为中非科技交流和产业升级提供战略支撑。2023年中非领导人对话会上，中国提出，计划每年为非洲培训500名职业院校校长和骨干师资，培养1万名“中文+职业技能”复合型人才，实施“中非高校百校合作计划”，启动10个中非伙伴研究所试点项目，支持非洲提升科教创新能力。

充满生机的非洲正迎来发展浪潮。中非合力加强非洲能力建设的“规划图”仍在不断完善，中方支持非洲多国增强内生发展动力的切实行动不会停歇。可以期待，中非密切配合实施能力建设行动，将为非洲的未来发展增添源源活力。

(责编：袁勃、赵欣悦)