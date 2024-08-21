新华社莫斯科/基辅8月20日电 针对与乌克兰接壤的库尔斯克州、别尔哥罗德州和布良斯克州紧张局势不断升级，俄罗斯国防部20日宣布组建3个新集团军。乌克兰总统泽连斯基19日晚说，乌军在库尔斯克州控制了超过1250平方公里土地，覆盖92个居民点。

俄国防部长别洛乌索夫当天在边境地区军事安全协调委员会会议上说，“库尔斯克”“别尔哥罗德”和“布良斯克”3个集团军将负责保护这3个地区的国土和民众。俄国防部15日宣布成立边境地区军事安全协调委员会，职责范围覆盖库尔斯克州、别尔哥罗德州和布良斯克州。

俄罗斯武装力量军事政治总局副局长阿劳季诺夫20日在接受俄罗斯第一频道采访时说，乌军在库尔斯克州的行动受阻，乌方主要资源已被俄方摧毁，后勤保障路线也被俄军攻击，俄军正在夺回被乌军控制的居民点。他强调，进入库尔斯克地区的乌军外国雇佣兵中有北约军人。

泽连斯基19日晚在社交媒体账号发布消息说，截至19日，乌军在库尔斯克州控制了超过1250平方公里土地，覆盖92个居民点。他表示，乌军在俄领土上进行“积极防御行动”，是“最有效的反制措施”，正在使俄国内局势复杂化。

泽连斯基呼吁西方取消对乌克兰使用西方武器袭击俄罗斯领土的限制。他强调，俄罗斯的军事基地、军用机场、后勤和其他军事设施都是乌军“完全合法的目标”。

20日，俄外交部召见美国驻俄临时代办，对美国记者非法进入库尔斯克州以及有证据显示美国私人军事公司参与乌方对俄领土的攻击提出严正抗议。俄外交部说，这清楚地证明美国作为冲突直接参与者卷入了乌方的“阴谋”，所有非法越境的外国“专家”和雇佣兵将自动成为俄武装力量的合法军事目标。

俄国防部20日公布的数据显示，过去一天，乌军在库尔斯克方向损失约350人和4辆坦克。在库尔斯克州战斗中，乌军已累计损失超过4130人和58辆坦克。俄军同时控制了顿涅茨克地区托列茨克最大的居民点之一、重要后勤枢纽诺夫戈罗茨科耶。

乌克兰空军20日上午在社交媒体上通报说，过去一夜，俄军向乌克兰发射了26架无人机和多枚导弹。乌军防空力量在9个地区击落其中25架无人机和3枚导弹。

乌克兰军队本月6日起对库尔斯克州发动袭击。塔斯社20日援引俄医疗部门的消息报道说，乌军对库尔斯克州的进攻已导致该地区17人死亡、140多人受伤，其中75人因伤势严重接受住院治疗。

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