新华社莫斯科8月19日电 国务委员、中俄人文合作委员会中方主席谌贻琴19日在莫斯科与俄罗斯副总理、委员会俄方主席戈利科娃共同主持召开中俄人文合作委员会第二十五次会议。

谌贻琴表示，人文交流是中俄关系的重要组成部分，习近平主席和普京总统今年5月共同出席“中俄文化年”开幕式暨庆祝中俄建交75周年专场音乐会，充分体现了对中俄人文交流的高度重视。在两国元首战略引领下，双方持续丰富人文合作内涵，合作计划更加完善、沟通机制更加健全、品牌引领更加突出、民间交往更加深入，取得一系列新成果，为夯实中俄世代友好的社会和民意基础作出了积极贡献。

谌贻琴指出，中国共产党二十届三中全会强调扩大国际人文交流合作，将为中俄人文合作注入新动力。双方应以中俄建交75周年为新起点，认真落实两国元首重要共识，推进实施有关人文合作计划，共同办好“中俄文化年”等重点活动，携手书写人文合作高质量发展新篇章。

戈利科娃高度评价俄中人文合作取得的丰硕成果，表示愿与中方一道，继续深化拓展人文领域务实合作，助推两国关系深入发展。

会议期间，双方见证签署了相关领域合作文件，并共同会见记者。

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