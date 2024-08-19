人民网约翰内斯堡8月19日电 （记者邹松）8月12日至16日，中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队在奔巴岛阿卜杜拉姆才医院开展了为期一周的扁桃体手术周活动。

李广（右一）和王林医生与部分患者合影。中国援桑医疗队供图

此次手术周共完成20台手术，由副队长李广、麻醉师王林及当地医生共同完成。疾病各类涵盖了儿童扁桃体腺样体肥大、成人扁桃体肥大，成人鼾症等。患者术后恢复良好，手术效果显著，手术周活动赢得当地患者和医务人员一致好评。

手术中李广向当地医生详细讲授了扁桃体腺样体的解剖结构、比邻的周围组织，手术方法的选择、术中注意事项、尤其是如何预防术后出血，以及术后出血的处理方法，使当地医生对此手术的认识得到进一步提高。

代理院长阿巴依说：“衷心感谢中国医生的付出，手术周活动由中国医疗队和本地医院医生联合完成，这样有利于更好地服务当地患者。”

李广医生与当地医生在做手术中。中国援桑医疗队供图

李广表示，接下来一段时间内，将继续开展类似的手术周活动，用实际行动为援非医疗事业做出更大的贡献，为中非传统友谊添砖加瓦。

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