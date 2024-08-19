新华社北京8月19日电（记者邵艺博、刘杨）应俄罗斯总理米舒斯京、白俄罗斯总理戈洛夫琴科邀请，国务院总理李强将于8月20日至23日赴俄罗斯主持中俄总理第二十九次定期会晤并访问俄罗斯、白俄罗斯。外交部发言人毛宁19日在例行记者会上介绍了此访有关安排。

毛宁说，今年是中俄建交75周年和“中俄文化年”开启之年，在两国元首战略引领下，中俄关系排除外部干扰，保持健康稳定发展。中俄总理定期会晤是推动落实两国元首共识、统筹推进双方务实和人文合作的重要机制，自1996年成立以来每年举行。访俄期间，李强总理将同俄罗斯总理米舒斯京共同举行中俄总理第二十九次定期会晤，就双边关系、务实合作以及共同关心的重要问题深入交换意见。

毛宁表示，中国和白俄罗斯是全天候全面战略伙伴。近年来，在两国元首亲自关心和推动下，中白关系保持良好发展势头。双方政治互信持续巩固，共建“一带一路”合作成果丰硕。李强总理访白期间，将同白俄罗斯总理戈洛夫琴科举行会谈，就双边关系和各领域合作深入交换意见。

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