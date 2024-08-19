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马来西亚雪兰莪州议员：在与中国企业的合作中受益颇多

2024年08月19日16:21 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京8月19日电 （王婧、舒克里）马来西亚雪兰莪州州议员、创新与数字基础设施执行委员会主席法米·恩加于8月16日在北京见证了航天宏图信息技术股份有限公司与雪兰莪航空及技术创新有限公司之间的谅解备忘录签署仪式。他表示，雪兰莪州的发展需要遥感技术，而航天宏图有先进的遥感与地理信息一体化技术，此次合作能推动雪兰莪州碳排放管理、智慧城市等多方面的发展。

8月16日，雪兰莪州创新与数字基础设施执行委员会主席法米接受人民网专访。人民网 王婧摄

8月16日，雪兰莪州创新与数字基础设施执行委员会主席法米接受人民网专访。人民网 王婧摄

法米在接受人民网专访时透露，雪兰莪州政府预计于明年实现人口稠密地区5G网络100%覆盖目标。“普通民众能用5G更流畅地观看视频，政府能运用5G做什么？这是我们一直在思考的问题。”

2023年，雪兰莪州州务大臣阿米鲁丁·沙利提出建设新环巴生河商务发展中心地带，包含八打灵再也、梳邦再也、莎阿南及巴生四个城市。“如果能率先整合四个城市的空间数据，就能为未来实现统一管理打下良好的基础。同时，5G全覆盖后，雪兰莪州政府可以发展必须依托5G才能实现的技术，更好地解决发展中遇到的问题。”

马来西亚雪兰莪州创新与数字基础设施执行委员会主席法米（右二）于8月16日在北京见证了航天宏图信息技术股份有限公司与雪兰莪航空及技术创新有限公司（SELATI）之间的谅解备忘录签署仪式。

马来西亚雪兰莪州创新与数字基础设施执行委员会主席法米（右二）于8月16日在北京见证了航天宏图信息技术股份有限公司与雪兰莪航空及技术创新有限公司之间的谅解备忘录签署仪式。人民网 王婧摄

法米表示，雪兰莪州将与其他相关机构一起拟定四至五个需要解决的议题，根据需求优先级逐步展开与航天宏图的合作，预计将于明年1月前首次使用航天宏图的技术。

同时法米盛赞中国企业的创新精神。“他们不畏艰难，勇于探索新领域、新事物。在与中国企业的合作中，雪兰莪州受益颇多，得以引进先进的技术来解决现有的问题。”

(责编：苏缨翔、杨牧)

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