新华网科伦坡8月19日电（记者陈冬书）中国驻斯里兰卡大使馆近日举行2024/2025学年中国政府奖学金颁发仪式，30名获得奖学金的斯里兰卡学生领取录取通知书。

斯里兰卡教育部长苏西尔·普雷马贾扬塔在致辞中说，中国一直是斯里兰卡的全方位支持者。这些年见证了中国向斯里兰卡捐赠校服布料、授予政府奖学金，也见证了斯里兰卡学生对中文学习的需求和热情越来越高。斯中两国关系愈发紧密、友谊不断加深，借此机会再次向中国表达衷心感谢。

中国驻斯里兰卡大使戚振宏在颁发仪式上表示，希望全体学子珍惜来之不易的留学机会，学成回国后以更宽广的视野和更坚实的知识，为斯里兰卡的建设与中斯两国关系的发展做贡献，为构建中斯命运共同体助力。

“赴中国留学深造是我一直以来的梦想，今天我感到无比感激、光荣和自豪。我一定珍惜中国政府提供的宝贵学习机会，做两国关系的友好使者。”斯学生代表尼梅莎·埃克纳亚克说。

中国政府自1975年起通过斯教育部向斯里兰卡学生提供奖学金。近年来，每年约有80名斯里兰卡学生获得全额中国政府奖学金。今年的奖学金专业涵盖医学、教育、管理、经济、法学、哲学、社会学等学科。

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