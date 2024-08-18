新华社广州8月18日电（记者陆浩）“我们此次访问是想再次强调，在越南对外政策当中，中国始终是排在第一位的，是我们的头等优先。”越共中央总书记、国家主席苏林18日在广州说。

应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，苏林于18日至20日来华国事访问。18日上午，苏林抵达广州开始访华行程。中国也成为他本月初就任越共中央总书记后出访的首个国家。

雨后的黄花岗七十二烈士墓庄严肃穆，越南爱国烈士范鸿泰之墓坐落于此。苏林首先来到这里，为范鸿泰之墓献上花圈。

随后，苏林来到位于广州文明路的越南青年革命同志会旧址。近100年前，越南老一辈领导人胡志明在这里创办越南第一份传播马克思列宁主义的报纸《青年》，举办越南青年政治训练班，为越南共产党成立及革命干部培养作出重要贡献。参观结束后，苏林在留言簿上写下“祝越中友谊世代相传、万古长青”。

“我衷心感谢中国党和政府对范鸿泰墓、越南青年革命同志会旧址的保护。这些遗迹遗址充分体现了我们两党两国长久的友好传统，也是向两国青年一代宣传越中友好的重要历史见证地。”苏林说。

苏林说，越南的革命历史与中国的革命历史紧密相连，两党两国老一辈领导人结下了深厚友谊。越南人民始终不会忘记中国在越南民族解放、国家独立和社会主义建设事业中所给予的帮助。

苏林表示，越南党和国家始终把发展同中国的关系作为对外政策的头等优先，将努力继承好两党两国老一辈领导人亲手缔造的越中友好传统。

苏林还出席了中国对越友好人士代表见面会。在听完代表发言后，苏林说：“中国有许多很有意义的谚语，例如‘得好乡邻胜过亲’‘多年邻居变成亲’等。越南人民描述友好邻邦关系也有类似的表述，如‘远亲不如近邻’。回顾两党两国共同走过的道路，我们充满自豪，对‘同志加兄弟’的传统友谊更加珍视。”

18日下午，结束在广州的访问之后，苏林一行前往北京，继续中国之行。

(责编：赵欣悦、袁勃)