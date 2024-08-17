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非洲多国驻肯尼亚使节参观考察肯中合作项目

2024年08月17日18:23 | 来源：人民网-国际频道
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非洲国家驻肯尼亚使节参访内罗毕大学孔子学院。人民网记者 黄炜鑫摄
非洲国家驻肯尼亚使节参访内罗毕大学孔子学院。人民网记者 黄炜鑫摄
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人民网内罗毕8月16日电（记者黄炜鑫）8月14日至15日，受肯尼亚外交部邀请，非洲十余个国家的驻肯使节赴内罗毕大学孔子学院、内罗毕快速路、蒙内铁路和蒙巴萨港新建油码头等肯中合作项目参观考察。中国驻肯尼亚大使周平剑，肯尼亚常务副外长辛欧埃、道路与交通部常务副部长达加尔等参加活动。

周平剑表示，2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行，相互尊重、平等相待、共同协商是中非合作论坛的重要特征。相信在中非双方共同努力下，2024年中非合作论坛峰会将为中非关系开辟新前景。

辛欧埃表示，中国在双边和多边层面大力支持非洲发展。与其他非洲国家一样，肯尼亚将中国视为重要战略伙伴。肯中合作涉及卫生、贸易投资、旅游、通信、教育和数字化等多个领域。在与中国的交往中，肯尼亚感到自己是一个平等的伙伴。

达加尔说，中国和非洲国家承诺继续加强全面战略合作，建设更加紧密的中非命运共同体。肯尼亚支持中国提出的全球发展倡议。

厄立特里亚驻肯尼亚大使贝耶尼·鲁索姆在接受记者采访时表示，中非合作成果丰硕，有力改善了当地基础设施水平，促进了互联互通，推动了非洲在农业、医疗、减贫、教育等各项领域发展，造福当地民众。

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