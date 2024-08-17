人民网曼谷8月17日电 （记者章念生）中国援老挝琅勃拉邦医院升级改造项目移交暨正式使用仪式16日举行，老挝卫生部部长本丰、琅勃拉邦省长坎康、中国驻老挝大使方虹、中国驻琅勃拉邦总领事张社平、老中合作委员会常务副主席赛萨纳、中国驻老挝大使馆经济商务参赞赵文宇、中国水利水电第十四工程局有限公司董事长王曙平、老挝红十字会副主席占塔侬·马尼提博士、中国电建亚太区域总部副总经理钟玉平、老中铁路有限公司副总经理袁明豪等嘉宾出席仪式。

老挝琅勃拉邦医院本世纪初由中国援建，本次升级改造项目包括新建外科和心血管科楼、中国专家公寓、污水处理站、消防水池和水泵房，维修并改善此前中国援建的建筑等，并提供相关设备。该项目由中国水利水电第十四工程局有限公司总承包，历经22个月完成。建成后将开展为期三年技术援助，助力老挝卫生体系建设，提升当地医疗卫生水平和医疗救治能力，使琅勃拉邦医院成为老挝北部地区的中心医院，服务老挝民众、国际游客，改善当地民生。

本丰在致辞时表示，中方帮助升级改造琅勃拉邦医院，体现了中方对老挝民生事业的大力支持。老方愿积极学习借鉴中方全面深化改革经验，进一步同中方加强医疗卫生领域合作。

方虹表示，援老挝琅勃拉邦医院升级改造项目是构建中老命运共同体的生动实践。中方愿结合贯彻落实中共二十届三中全会精神，同老方分享医疗卫生领域改革经验，与老方一道，落实好构建中老命运共同体新版行动计划中涉及卫生健康领域合作的重要举措，构建中老卫生健康共同体。

王曙平表示，项目的建成对于中老两国在工程建设、医疗卫生服务方面的交流合作具有十分重要的意义。我们非常荣幸参与到琅勃拉邦医院的升级改造，深知责任重大，积极组建了精干高效的项目管理团队，配置有活力有效率的施工班组，统筹好项目的安全、质量、进度，全力打造经得起历史和中老人民检验的精品工程。

项目移交仪式的举办，标志着项目已经正式建设完成并投入使用，服务老挝人民。