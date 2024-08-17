张旌

新华社北京8月17日电 欧洲疾病预防控制中心16日说，预计将有更多感染猴痘“分支I”毒株的患者前往欧洲，建议欧洲国家对往返于受猴痘疫情影响地区的人发布旅行警告。

此前一天，瑞典公共卫生局发布公报说，斯德哥尔摩地区一名患者确诊感染猴痘“分支I”毒株。这是在非洲大陆以外地区首次证实出现该毒株感染患者，患者曾前往非洲。

德新社援引专家的话报道，与以往毒株相比，这一新毒株可能会导致更加严重的病情。不过，猴痘通常不易传播，需直接接触才可能感染。

欧洲疾病预防控制中心说，与疑似或确诊感染猴痘新毒株的输入病例密切接触后，感染风险为“中等”。该中心表示，只要迅速诊断出输入病例并采取控制措施，猴痘在欧洲持续传播的可能性非常低。

8月15日，在刚果（金）北基伍省首府戈马市附近尼拉贡戈地区的一座医院里，医务人员对感染猴痘病毒的儿童进行治疗。新华社发（扎南摄）

世界卫生组织总干事谭德塞14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。世卫组织上一次就猴痘疫情发出这一最高级别警报是在2022年7月，2023年5月解除这一警报。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。（张旌）

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