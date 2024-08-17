新华社南宁8月16日电 题：旅游、足球、歌会……中越边民在多样交流活动中促进心相通

新华社记者陈一帆、黄凯莹

暑期以来，位于广西中越边境的东兴、凭祥等城市，迎来了越南游客入境游旺季。在东兴国门景区，咖啡店、小吃店、百货店人头攒动；在凭祥友谊关关楼前，不少拖着行李箱的出入境游客，迫不及待地与关楼合影留念。

来自中越边境越南谅山省的游客段氏恒，从凭祥友谊关口岸入境，凭出入境通行证快速通关后，踏上凭祥的跨境“一日游”之旅。她不仅品尝了中国的奶茶、火锅等美食，还去步行街买了一些衣服。“一些政府窗口单位有会说越南语的工作人员，店铺商家说的语言和我们的也很相近，感觉很亲切。”段氏恒说。

“为了迎接‘暑期档’，我们特意增加了10多名越南语导游，还是忙不过来。”凭祥南方国际旅行社有限公司副总经理叶晓舟说，旅行社与20多家越南旅行社有合作。现在出境游同样火热，越南下龙、岘港、芽庄等地，是中国游客出境游的热门目的地。

6月5日，在东兴口岸（二桥）入境大厅内，旅客排队候检。（黄浩铭 摄）

广西出入境边防检查总站数据显示，今年截至8月14日，广西东兴口岸出入境人员达515.3万人次，友谊关口岸出入境人员达148.2万人次。

广西与越南山水相连、地缘相近，有8个边境县（市、区）与越南接壤。近年来，中越边境地区共同举办多种形式的交流活动，两国民众交往日益密切，交往内容和交往频次日益扩大，进一步促进了彼此间的民心相通。

今年3月，与中国广西接壤的越南广宁省的女足队做客广西平果市，与平果呗侬女足队以球会友，吸引了近2万名观众到平果国晶体育场现场观战。

足球交流在中越边境地区有着悠久的传统。东兴与越南芒街仅一河之隔，至今举办了29届的两地元宵节足球友谊赛，已成为两地体育文化交流的重要品牌活动，以及加强文化交流、促进友好往来的重要载体。对于两地群众而言，在元宵佳节共同观看一场精彩的足球友谊赛，已成为一档“固定节目”。

东兴市足球队教练杜龙说，通过举办足球友谊赛，不仅使两地群众沟通更加频繁，两国球员也在球技切磋中增进了交流与友谊。

“今年以来，在足球这一传统赛事的基础上，我们继续打造体旅融合跨境品牌赛事，比如中越武术比赛等。”东兴市文化广电体育和旅游局局长范国庆说，接下来还将举办界河对歌、风情晚会、跨境竞跑等特色文化体育交流活动，进一步深化跨境文体交流与合作，架起中越友谊“连心桥”。

自1992年起，由凭祥市和越南谅山省轮流举办的旅游节和进出口商品交易会，已成为中越边境线上的一张名片。凭祥市委副书记罗国谣说，近年来，依托这一品牌活动，两地还联合举办了中越足球友谊赛、中越自行车赛、边关音乐派对、边民大联欢文艺晚会等文化体育交流活动，促进中越边境地区经贸合作与人文交流，深化民间情谊。

2024年中越（凭祥-谅山）“友谊杯”足球邀请赛，赛后双方队员合影。（庞立坚 摄）

越来越多“双向奔赴”的交流活动在中越边境如火如荼开展。百人天琴弹唱、文艺表演、中越服饰走秀、壮乡婚俗体验……今年“三月三”期间，来自广西崇左市龙州县、越南高平省广和县等地的中越民众及游客齐聚龙州共庆佳节，在丰富多彩的中越民俗文化节目中，促进两国文化的碰撞和交流，共叙中越友好情谊。

从日益火热的跨境旅游，到备受关注的足球赛事，再到精彩纷呈的歌舞联欢，中越边民交流交往活动日益丰富，情感不断加深。

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