新华社马普托8月16日电（刘志磊 高庶民）当地时间8月16日上午10时许，执行“和谐使命-2024”任务的中国海军“和平方舟”号医院船圆满结束对莫桑比克的访问，驶离马普托港，前往本次任务第五站南非。

为期7天的友好访问中，“和平方舟”号医院船累计为7300余人次提供医疗服务，先后实施白内障复明、下颌下腺摘除及结石取出等手术74例，顺利接生“和谐使命-2024”任务第二名、莫桑比克首名“和平宝宝”。其中，8月14日接诊1658人次，刷新此次任务单日最高诊疗量纪录。

除主平台接诊外，医院船还派出多支医疗队赴当地医院、军事基地开展联合诊疗、医疗巡诊和军事医学交流。此外，任务人员代表还走进孔子学院、福利院、海军基地，与莫方联合举办文化联谊和体育赛事活动。

当地时间8月16日上午10时许，执行“和谐使命-2024”任务的中国海军“和平方舟”号医院船圆满结束对莫桑比克的访问，驶离马普托港，前往本次任务第五站南非。新华社发（曹春耀 摄）

当地时间8月16日上午10时许，执行“和谐使命-2024”任务的中国海军“和平方舟”号医院船圆满结束对莫桑比克的访问，驶离马普托港，前往本次任务第五站南非。新华社发（曹春耀 摄）

(责编：艾雯、张悦)