新华社东京8月16日电（记者姜俏梅 胡晓格）日本关东地区16日遭受今年第7号台风“安比”袭击，暴风和强降雨天气导致公共交通停运，民众出行大受影响。

8月16日，乘客站在关闭的日本东京品川新干线站点旁。新华社记者 张笑宇 摄

8月16日，在日本东京羽田机场，车辆行驶在暴雨中。新华社记者 张笑宇 摄

据日本气象厅公布的信息，当天15时左右，台风“安比”在东京都八丈岛东北海域以每小时15公里速度向北行进。伊豆群岛、千叶县先后进入暴风区域，山梨县、福岛县和宫城县等地将出现强降雨，伴有雨水漫灌和泥石流灾害等危险。

气象厅向东京都等地发布了暴风、波浪、大雨和洪水警报，提示民众尽量不要外出，确保自身安全。

据日本媒体报道，受台风“安比”影响，日本东海道新干线东京和名古屋之间路段16日全天停运，东北新干线自16日中午开始部分列车停运，包括东京都和周围3县在内的“首都圈”部分地铁和电车线路停运。此外，16日从羽田机场、成田机场起降的共计600多个航班被取消。东京湾海底隧道禁止通行，途经东京湾的渡轮、航班被取消。

这是8月16日在日本东京羽田机场拍摄的全日空航空公司客机。新华社记者 张笑宇 摄

8月16日，旅客在日本东京羽田机场内等待。新华社记者 张笑宇 摄

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