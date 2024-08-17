新华社雅加达8月16日电（记者叶平凡 陶方伟）印度尼西亚总统佐科·维多多16日在位于雅加达的国会大厦发表任内最后一次国情咨文，他回顾过去十年总统任期内主要成就，表示期待印尼未来在发展绿色经济方面抓住机遇。

（资料图片）2023年9月13日，印度尼西亚总统佐科乘坐雅万高铁高速动车组列车。新华社记者徐钦摄

佐科介绍了印尼近年来取得的发展，包括大规模基础设施建设推动印尼全球竞争力排名显著提升，同时国民福祉也有显著进展，极端贫困率、儿童发育迟缓率以及失业率等数据都有大幅改善。

佐科提及，尽管全球经济增速放缓，印尼仍然保持了5%左右的经济增长率。

在谈到未来发展趋势时，佐科强调了绿色经济的重要性和印尼在绿色能源领域的巨大潜力。他表示，印尼将继续稳步参与全球能源转型，谨慎推进，以实现公平、可负担且易于公众获取的能源转型。

佐科最后对候任总统普拉博沃·苏比安托表达了祝愿，表示希望印尼人民继续团结一致，共同实现“黄金印尼2045”愿景。

普拉博沃的总统就职仪式将于10月20日举行。

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