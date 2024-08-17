新华网北京8月16日电 “多彩中国 美美与共”2024“讲好中国故事”创意传播国际大赛——青少年英语视频创作大赛16日在中国外文局正式启动。活动由中国外文局主办，中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）、海豚出版社联合承办。

8月16日，与会嘉宾共同启动2024青少年英语视频创作大赛。

中国外文局副局长刘大为在致辞中表示，办好“讲好中国故事”创意传播国际大赛，是外文局和所属单位落实党的二十届三中全会精神，全面提升国际传播效能的重要举措之一。在数字媒体时代背景下，广大青少年富有创新精神，擅长运用视频、动漫等多种新媒体形式，正逐渐成为讲述中国故事的生力军。希望通过大赛发现更多具有国际视野和跨文化交流能力的青年人才，为中国的国际传播事业注入新的活力。

8月16日，中国外文局副局长刘大为在启动仪式上致辞。

中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）副主任云霞表示，作为“讲好中国故事”创意传播国际大赛专项赛之一，青少年英语视频创作大赛面向全国的中小学生。云霞用“一主题，二平台，三示范”归纳了大赛的未来规划：“一主题”是指讲好中国故事；“二平台”是指大赛将为青少年提供学习平台和展示平台；“三示范”是希望通过大赛推动青少年国际传播与交流示范区、示范校和示范班的设立。

大赛组委会代表向中国国家创新与发展战略研究会学术委员会委员、国际文化交流与研究中心主任单威，清华大学新闻与传播学院教授、清华大学文化创意发展研究院院长胡钰颁发大赛特约评审专家聘书。

启动仪式上还举行了大赛合作伙伴签约仪式。中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）与北京体育博览文化出版有限公司、中国控烟协会，海豚出版社与广东廷银图书有限公司、云南省茶马古道保护开发促进会签署了合作协议，各方将在赛事宣传、品牌推广等方面展开深度合作。

作为大赛合作伙伴代表，北京北奥集团有限责任公司董事长赵刚表示将为大赛的顺利举办提供有力支持。相信通过大赛平台，北奥集团将更好地用实际行动为京津冀协同发展以及北京建设全国文化中心、国际交往中心注入强劲动力。

来自北京十一学校的谢睿杰作为青少年代表发言。他表示，将用镜头捕捉生活中的美好瞬间，用英语讲述所见所闻所感，让更多国际友人感受中国的魅力，增进对中国的理解。

活动最后，海豚出版社社长王磊表示，大赛承办方将做好大赛的组织工作，为参赛者提供良好的创作环境和展示平台，把大赛办得精彩、办出水平。

青少年英语视频创作大赛作为“讲好中国故事”创意传播国际大赛专项赛已成功举办两届，吸引了来自全国各地的众多参赛者，取得了丰硕成果，大赛的社会影响力持续提升。本届大赛设立特等奖和一、二、三等奖等奖项，优秀作品将在中外主流媒体平台进行展示。

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