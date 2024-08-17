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中澳高级别对话第八次会议在阿德莱德举行

2024年08月17日09:32 | 来源：新华网
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这是8月16日在澳大利亚阿德莱德拍摄的会议现场。由中国人民外交学会和澳大利亚澳中关系国家基金会联合举办的中澳高级别对话第八次会议16日在澳大利亚南部城市阿德莱德举行。来自中澳两国各界约40名代表出席会议。新华社记者 马平 摄

这是8月16日在澳大利亚阿德莱德拍摄的会议现场。由中国人民外交学会和澳大利亚澳中关系国家基金会联合举办的中澳高级别对话第八次会议16日在澳大利亚南部城市阿德莱德举行。来自中澳两国各界约40名代表出席会议。新华社记者 马平 摄

新华社澳大利亚阿德莱德8月16日电（记者梁有昶 齐紫剑）由中国人民外交学会和澳大利亚澳中关系国家基金会联合举办的中澳高级别对话第八次会议16日在澳大利亚南部城市阿德莱德举行。来自中澳两国各界约40名代表出席会议。

中方代表团执行团长、外交学会会长王超代读中方代表团团长、外交学会名誉会长李肇星的开幕致辞稿。李肇星在致辞中表示，过去一年多来，中澳关系重回正轨并呈现积极发展势头，中澳高级别对话机制发挥了积极作用，彰显了独特价值。

李肇星说，中澳关系持续健康发展符合两国根本利益，也有利于亚太乃至全球和平、稳定与繁荣。中方对发展中澳关系的态度是真诚的、积极的，我们希望并相信澳方抱持同样的态度和诚意，同中方一道推动中澳关系沿着正确道路走向更加光明的未来。

澳方代表团团长、前贸易部长埃默森表示，今年是两国建立全面战略伙伴关系10周年，澳方重视同中方在全面战略伙伴关系框架下的经常性接触与对话。澳中高级别对话为双方讨论可能的合作领域提供了机会。

澳大利亚外长黄英贤在致辞中说，与中国保持稳定关系不仅符合澳大利亚的利益、符合澳中两国的利益，也符合更广大地区的利益。

(责编：艾雯、张悦)

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