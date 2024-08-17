新华社日内瓦8月16日电（记者石松）两家联合国机构15日表示，加沙地带的死亡人数已超过4万人，其中大多为妇女和儿童，这是一个“残酷的里程碑”。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门15日说，自去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列军队在加沙地带的军事行动已造成超过4万人死亡。对此，联合国人权事务高级专员办事处15日发表声明表示，“今天对于全世界来说是一个残酷的里程碑”，“这种难以想象的局面主要是由于以色列国防军一再不遵守战争规则造成的”。

声明指出，在过去的10个月里，加沙地带平均每天约有130人死亡。以军对当地房屋、医院、学校等场所的大规模破坏令人“深感震惊”，敦促有关各方立即放下武器、停止杀戮。以色列对巴勒斯坦领土的非法占领必须结束，“两国方案”必须成为现实。

联合国人道主义事务协调厅15日也在最新报告中表示，加沙地带的死亡人数超过4万人是“又一个残酷的里程碑”，加沙地带民众每天都面临着死亡、痛苦、饥渴的威胁，持续的敌对行动和反复的撤离命令导致了无休止的流离失所，民众更加难以获得必要的人道主义援助。

报告说，该机构派出的团队当天进入加沙地带南部城市汗尤尼斯后反馈说，当地许多民众面临食物短缺、物价高昂、缺乏清洁和卫生用品等困难，许多人患上皮肤病，儿童尤为严重。此外，民众仅能用布料、木片和纸板等搭建简陋住所，容易受到鼠虫侵扰，而且面临不断撤离、居无定所的风险。

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