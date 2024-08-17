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中企承建巴基斯坦莫赫曼德水电站实现截流

2024年08月17日09:28 | 来源：新华网
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8月16日，在巴基斯坦西北部的斯瓦特地区，中企承建的莫赫曼德水电站项目施工截流。新华社发（中国能建葛洲坝集团供图）

8月16日，在巴基斯坦西北部的斯瓦特地区，中企承建的莫赫曼德水电站项目施工截流。新华社发（中国能建葛洲坝集团供图）

新华社伊斯兰堡8月16日电（记者蒋超）巴基斯坦莫赫曼德水电站项目16日举行截流仪式，标志着这一中企承建的项目建设进入“快车道”。

莫赫曼德水电站位于巴基斯坦西北部开伯尔-普什图省的斯瓦特河上，由中国能建葛洲坝集团总承包建设，于2019年9月20日正式开工，总装机容量80万千瓦。

8月16日，在巴基斯坦西北部的斯瓦特地区，中企承建的莫赫曼德水电站项目举行截流仪式。新华社发（中国能建葛洲坝集团供图）

8月16日，在巴基斯坦西北部的斯瓦特地区，中企承建的莫赫曼德水电站项目举行截流仪式。新华社发（中国能建葛洲坝集团供图）

项目业主方负责人、巴基斯坦水利电力发展局高级官员阿西姆·拉乌夫出席仪式时，对中企在项目建设中展现出的专业精神和卓越能力表示肯定。他说，该项目将显著改善巴基斯坦民生，提高巴电力供应能力，为巴经济发展注入新动力。巴政府将继续全力支持项目建设，确保项目如期完工并投入使用。

8月16日，在巴基斯坦西北部的斯瓦特地区，中企承建的莫赫曼德水电站项目施工截流。新华社发（中国能建葛洲坝集团供图）

8月16日，在巴基斯坦西北部的斯瓦特地区，中企承建的莫赫曼德水电站项目施工截流。新华社发（中国能建葛洲坝集团供图）

中国能建葛洲坝集团巴基斯坦莫赫曼德水电站项目经理崔健告诉新华社记者，项目建设高峰期为当地创造近6000个就业岗位。

8月16日，在巴基斯坦西北部的斯瓦特地区，中企承建的莫赫曼德水电站项目施工截流。新华社发（中国能建葛洲坝集团供图）

8月16日，在巴基斯坦西北部的斯瓦特地区，中企承建的莫赫曼德水电站项目施工截流。新华社发（中国能建葛洲坝集团供图）

据了解，莫赫曼德水电站投产运营后年平均发电量将达到28.62亿度，新增灌溉面积1.67万公顷，每年将为当地民众提供1.4亿立方米饮用水，年经济效益约25.8亿元人民币。

(责编：艾雯、张悦)

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