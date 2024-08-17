新华社曼谷8月16日电（记者高博 林昊）当地时间2024年8月16日，澜沧江－湄公河合作第九次外长会在泰国清迈举行。中共中央政治局委员、外交部长王毅和泰国外交部次长艾斯丽共同主持会议，柬埔寨副首相兼外交大臣宋金达、老挝副总理兼外长沙伦赛、缅甸副总理兼外长丹穗、越南外交部副部长阮明姮出席。

王毅表示，澜湄流域六国“同饮一江水、命运紧相连”，是天然的合作伙伴，是永恒的友好邻邦。澜湄合作脚踏实地、敢为人先，坚持互利共赢的理念，汇聚共促繁荣的动力，展现开放包容的胸襟。在习近平主席同五国领导人战略引领下，各方夯实命运共同体的政治共识，织密命运共同体的联通网络，打造命运共同体的创新引擎，架设命运共同体的民心桥梁，推动澜湄国家命运共同体建设不断结出硕果，给六国人民带来切实利益，为地区稳定繁荣作出重要贡献。

王毅指出，百年变局加速演进，国际形势变乱交织，单边保护主义抬头，各国面临的风险挑战上升。同时，和平、发展、合作、共赢仍是人心所向、大势所趋，人类发展进步的大方向不会改变，国际社会命运与共的大趋势不会改变。应对变局，关键在于树牢命运共同体意识，坚持大道同行；钥匙在于实现共同发展，坚持发展优先；根本在于六国人民，坚持以人为本。

王毅说，中国共产党二十届三中全会胜利召开，就进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署，为中国全面推进强国建设、民族复兴伟业注入新动力，也为世界现代化进程带来新机遇。中国将继续倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，积极推进高水平开放，落实三大全球倡议，为世界稳定与发展注入中国动力。在共同迈向现代化的道路上，我们愿同湄公河国家走在前列，打造高质量共建“一带一路”示范区、全球发展倡议先行区、全球安全倡议实验区和全球文明倡议首善区，推动澜湄国家命运共同体落地生根、走实见效。

王毅就下阶段澜湄合作提出四点建议：一是着眼和平稳定，坚守共同愿景。坚持真正的多边主义和开放的区域主义，坚决抵制零和博弈和“脱钩断链”，共同建设休戚与共、和衷共济的澜湄家园。秉持共同、综合、合作、可持续安全观，加大联合打击跨国犯罪活动力度，共同维护地区稳定安宁。二是着眼创新驱动，弥合智能鸿沟。完善地区科技创新合作机制，加强人工智能能力建设，释放更多智能红利，更好服务澜湄国家发展。三是着眼联动发展，提升增长动能。加快推进澜湄互联互通网络建设，推动中老铁路向南延伸，助力国际陆海新通道建设。维护地区产供链稳定畅通，支持农业振兴，加强应对气候变化和防灾减灾合作，推动水资源合作提质升级。四是着眼民心相通，培育澜湄文化。用好“免签时代”红利，推动人员往来便利化，加强高等教育和职业教育合作，办好澜湄国家文化艺术节等交流活动，让“平等相待、真诚互助、亲如一家”的澜湄文化更加深入人心。

与会各方高度评价澜湄合作取得的积极进展，认为澜湄合作发展迅速，已成为本区域最富成果、最有活力的机制。各方高度赞赏中方通过澜湄合作专项基金支持大量务实合作项目，有效缩小地区发展差距，促进东盟一体化进程，造福各国人民。各方一致同意加强互联互通、经贸投资、科技创新、粮食安全、能源、水资源、气候变化、人文交流等领域务实合作，共同打击跨国犯罪。各方重申将保持澜湄合作势头，携手应对挑战，致力于实现次区域可持续发展、增进六国人民福祉、维护地区和平稳定。

会议发表了联合新闻公报和关于深化水资源合作、清洁空气、打击跨境犯罪合作三份声明，发布《澜湄合作五年行动计划（2023－2027）2023年度落实进展报告》《2024年度澜湄合作专项基金支持项目清单》《澜湄农业合作百千万行动计划落实事实清单》和六国智库报告《构建澜湄国家命运共同体：共同愿景与实践路径》。会议开始前，各方参观了澜湄合作专项基金成果展。

会议期间，王毅分别会见了柬埔寨副首相兼外交大臣宋金达、老挝副总理兼外长沙伦赛。

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