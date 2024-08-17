新华社曼谷8月16日电（记者高博 林昊）当地时间2024年8月16日，中国、老挝、缅甸、泰国在泰国清迈举行四方外长非正式会晤，中共中央政治局委员、外交部长王毅，老挝副总理兼外长沙伦赛，缅甸副总理兼外长丹穗，泰国外交部次长艾斯丽出席。

王毅表示，中老缅泰比邻而居，“同坐一条船、共饮一江水”。我们之间有着漫长边界线和悠久交往史，比其他国家更了解缅甸的特殊国情，更有能力和意愿为缅甸提供帮助。没有人比缅甸的邻居更希望缅甸恢复稳定和发展。我们都满怀诚意善意，希望协助缅方推动局势降温回稳。当前缅甸局势仍令人担忧。在缅甸问题上要坚守三条底线，即缅甸不能内乱内战，不脱离东盟大家庭轨道，不允许外部势力肆意渗透干预。

王毅指出，中国对缅友好政策面向全体缅甸人民。我们始终坚持不干涉内政原则，支持缅甸维护主权和国家统一，支持缅甸通过对话协商实现国内和解，支持缅甸找到符合自身国情的发展道路。

王毅就此提出几点建议：一是共同支持缅甸依法有序推进国内和平和解进程。缅方提出的第三版“五点路线图”有助于实现这一目标，应予理解和尊重，同时积极探讨新的“五点路线图”同东盟“五点共识”的契合点，相互促进，形成合力；二是共同支持缅甸人民渡过当前难关。欢迎各方向缅甸提供人道主义援助，任何援助都应尊重缅政府和人民意愿，真正用于保障民生，而不得用于制造对抗冲突。推进对缅务实合作，助缅加强自身能力，为防止冲突创造有利经济社会条件。三是共同支持以东盟方式妥善处理缅甸问题，支持东盟保持团结，支持东盟中心地位，警惕域外势力搅局乱局，激化矛盾。

缅方介绍了当前局势和缅政府为维护国内稳定所做努力，感谢三方作为友好邻邦，在缅遇到困难时伸出援手。愿用好非正式会晤，加强合作，增进理解，早日恢复国内稳定，实现政治和解。

泰方表示，希望看到缅甸保持和平、统一和稳定，尊重缅甸以自己的方式妥善处理内部问题，坚持缅人主导、缅人所有。愿同各方保持沟通，尽最大可能为缅提供帮助，同东盟进程形成互补，争取找到妥善解决方案。

老方表示，四国有着共同边界，安危与共。作为缅甸的邻国和朋友，希望缅保持稳定和发展，愿为缅提供帮助。四方非正式会晤有助于更好了解缅甸情况，共同寻找妥善解决办法。完全赞同中方坚持不干涉内政原则的意见，缅甸问题只能由缅甸人民解决，要防止外部势力干预。

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