新华社巴西利亚8月15日电 综述｜互利合作共发展 携手同行谱新篇——巴西各界人士热议巴中建交50周年发展成就

新华社记者赵焱 陈威华 王天聪

8月15日，国家主席习近平同巴西总统卢拉互致贺电，庆祝两国建交50周年。同日，多场庆祝两国建交50周年的活动在巴西外交部、国会等机构举行。巴西各界人士表示，巴西和中国是各自半球最大的发展中国家，两国互为全面战略伙伴，拥有广泛共同利益，在国家发展和民族振兴的道路上携手前行、相互成就。站在建交50周年的新起点上，双方将持续加强发展战略对接，深化各领域交流合作，谱写两国关系新篇章。

巴西副总统阿尔克明15日出席巴西外交部举办的巴中建交50周年研讨会时说，虽然巴中历史、文化各异，但在相互尊重、寻求务实成果的基础上建立了牢固合作关系。“巴中关系对于两国来说都具有战略意义。中国取得的发展成就中，让我们很受启发的是在短短40多年内让数亿人脱贫。摆脱贫困也是当今巴西的核心目标，中国让我们更有信心实现这一目标。”

阿尔克明说，1974年两国建交时双边贸易额微乎其微，然而近15年来，中国成为巴西最大贸易伙伴和巴西商品主要出口目的地，中国在巴直接投资不断增加，在电力、汽车和基础设施方面表现突出。“正如长城是一块砖一块砖搭建起来的，我们两国关系也是由一块块基石不断筑起的，50年来越来越牢固。”

在巴西出席巴中建交50周年系列活动的巴西驻华大使高望认为，巴中两国有各自的政治体制，但这并不妨碍双方寻求共同利益、推进互利合作，因为两国最根本的目标都是改善人民生活。“经贸投资领域的互利合作是我们两国关系发展的重要引擎，政治外交方面的相互信任让双边关系在复杂的国际环境中仍能不断向前发展。”

巴西众议院巴中友好小组主席丹尼尔·阿尔梅达在巴西利亚观看北京舞蹈学院民族舞团庆祝中巴建交50周年演出后对新华社记者说，巴西和中国是“遥远的邻居”，尽管两国相隔万里，却有许多共同追求。文化交流是拉近双方关系的关键因素。近些年，巴中文化交往增多，双方对彼此的了解越来越多。

巴西科技创新部长卢西亚娜·桑托斯说，早在上世纪80年代，中巴地球资源卫星项目就成为发展中国家合作典范。两国科技创新合作还有更大潜力可挖，“巴西希望能够与中国深化在人工智能、量子技术、超级计算和半导体等新兴技术领域的合作”。

巴西空间技术研究院院长克莱齐奥·纳尔丁说，巴中航天合作始于1988年，两国已共同研制6颗卫星，其中04星与04A星两颗卫星正在轨道上运行，在巴西水资源管理、城市规划、环境和灾害监测等领域发挥重要作用。

巴西-中国企业家委员会主席卡斯特罗·内韦斯认为，如今，巴中关系充满活力，更加紧密的双边关系给两国企业界带来新的发展机遇，也有利于促进两国可持续和包容性发展。

巴西总统首席特别顾问塞尔索·阿莫林表示，在当前的国际形势下，两国在推动解决地区热点问题和世界多极化进程中发挥着不可忽视的作用。

巴西外交部常务副外长玛丽亚·达罗沙认为，巴中两国长期保持自身外交传统，秉持不干涉他国内政、和平解决冲突、为了人类进步开展广泛合作的原则，坚持国际关系民主化和多边主义。“这些广泛共识成为双边关系发展肥沃的土壤，也让我们的关系能够长期发展下去。”

巴西国会巴中议员阵线主席福斯托·皮纳托说，作为两个发展中大国，巴西与中国在国际舞台上经常共同发声，“两国不但要捍卫自己的主权，也必须为世界和平稳定负起责任”。展望未来，皮纳托说：“我们庆祝过去50年务实合作取得的成就，这些成就也坚定了我们未来共同发展的信心。与中国的关系对巴西来说具有战略意义，事实证明开展对华合作对巴西经济社会发展起到积极影响。”

浙江外国语学院巴西研究中心主任若塞·梅代罗斯认为，同为发展中大国和重要新兴市场国家，巴西和中国互信不断加深、友谊历久弥坚，为世界树立了国家间交往的典范。作为推动世界多极化的两股关键力量，巴西和中国能够为世界多极化作出重要贡献，携手努力解决全人类共同面临的重大问题。

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