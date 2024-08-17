新华社泰国清迈8月16日电

澜湄清洁空气倡议联合声明（摘要）

澜湄合作第九次外长会于2024年8月16日在泰国清迈举行。我们，澜湄六国代表团团长，重申致力于落实《澜湄合作第四次领导人会议内比都宣言》和《澜湄合作五年行动计划（2023－2027）》就清洁空气达成的共识，并发表如下声明：

一、我们一致认为，澜湄地区正遭受日益严重的空气污染特别是细颗粒物（PM2.5）污染问题，损害民众健康，并造成生态、经济和社会影响；

二、我们赞赏六国单独和共同作出努力，制定实施旨在防范、检测、应对空气污染的各项措施。这些努力与应对空气污染的相关目标和路线图是高度一致的；

三、我们赞赏中国通过澜湄合作专项基金及其他资金渠道，为缓解地区空气污染相关合作项目提供支持，“包括空气质量监测和评价（缅甸）”“湄公河地区农业废弃物管理的可持续供应链（泰国）”“雾霾中PM10和PM2.5对能见度影响（泰国）”等项目，并鼓励成员国继续在上述领域开展合作；

四、我们重申加强地区合作以减轻PM2.5影响、维护公众健康的重要性。农业废弃物焚烧、森林火灾、刀耕火种的传统耕作方式和轮作耕种等因素导致空气中PM2.5含量升高。为解决上述问题，六国应共同努力，加强空气质量监测并推广可持续生产实践；

五、我们将努力提升公众意识，并推动利益攸关方参与应对地区空气污染的行动。我们也鼓励调动多方资金、人力和技术资源，以确保空气污染防治工作获得足够投入；

六、我们强调各级政府在应对空气污染问题中的作用，鼓励其充分发挥各自优势，加强次区域和区域交流合作；

七、我们鼓励成员国空气污染和环境主管部门加强沟通，共同实施具体合作，采取务实举措，开展联合研究，持续为澜湄地区民众带来实实在在的福祉。

(责编：艾雯、张悦)