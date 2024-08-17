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阿比纳德尔宣誓就任多米尼加总统

2024年08月17日09:07 | 来源：新华网
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8月16日，在多米尼加圣多明各，阿比纳德尔（右）宣誓就任多米尼加总统后发表讲话。新华社记者 李木子 摄

8月16日，在多米尼加圣多明各，阿比纳德尔（右）宣誓就任多米尼加总统后发表讲话。新华社记者 李木子 摄

新华社圣多明各8月16日电（记者陈昊佺）多米尼加当选总统阿比纳德尔16日在首都圣多明各宣誓就职，开启他第二个总统任期。

就职仪式16日中午在圣多明各爱德华多·布里托国家剧院举行。阿比纳德尔在仪式上宣誓就职，多米尼加参议长里卡多·德洛斯桑托斯为他戴上总统绶带。

阿比纳德尔随后发表讲话，承诺新政府将继续坚定反对腐败，推动社会公平，改善全体多米尼加人民的生活。

8月16日，在多米尼加圣多明各，阿比纳德尔（左四）宣誓就任多米尼加总统后发表讲话。新华社记者 李木子 摄

8月16日，在多米尼加圣多明各，阿比纳德尔（左四）宣誓就任多米尼加总统后发表讲话。新华社记者 李木子 摄

多米尼加5月19日举行总统选举，共有9名候选人参与角逐。多米尼加选举委员会24日确认，阿比纳德尔获得胜选所需的绝对多数选票，当选新一任总统，其新任期从今年8月16日开始，到2028年结束。

阿比纳德尔1967年生于圣多明各，2020年作为现代革命党候选人竞选总统并获胜。

多米尼加总统选举每4年举行一次。根据相关法律，首轮投票中，候选人如获得过半选票，将直接当选总统。

(责编：艾雯、张悦)

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