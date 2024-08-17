新华社科威特城8月16日电（记者尹炣）亚丁消息：也门南方过渡委员会16日发表声明说，“基地”组织当天在该国南部阿比扬省发起的自杀式汽车炸弹袭击已造成至少16名士兵死亡，另有18名军事人员受伤，其中一些人伤势严重。

一名不愿透露姓名的也门安全官员当天早些时候告诉新华社记者，袭击发生在当地时间7时左右，一名疑似与“基地”组织有关联的自杀式袭击者驾驶装满炸药的车辆，在阿比扬省穆迪耶区突破一个军事检查站后在一所学校引爆炸弹，造成14名士兵死亡，另有17名军事人员受伤。这所学校是南方过渡委员会武装部队在穆迪耶的临时基地。

“基地”组织阿拉伯半岛分支当天晚些时候在社交媒体上宣布对阿比扬省“军事基地”发生的自杀式袭击负责。

多年来，也门的冲突为“基地”组织阿拉伯半岛分支和“伊斯兰国”等极端组织提供了活动空间。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2020年12月，也门政府与南方过渡委员会组建联合政府。至此，也门南部大部分地区实现名义上的统一。2022年4月，也门总统哈迪在沙特阿拉伯首都利雅得宣布将总统权力移交给新成立的总统委员会，后者将接替他管理也门政府，并继续推进与胡塞武装的和平谈判。胡塞武装随后发表声明，拒绝承认总统委员会的合法性。

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