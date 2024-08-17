新华社多哈8月16日电（记者汪强）卡塔尔、美国和埃及三国16日发表联合声明，称在卡首都多哈举行的新一轮加沙停火谈判具有“建设性”，气氛积极。

新一轮加沙停火谈判15日在多哈举行，与会者包括以色列、卡塔尔、美国和埃及官员。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）方面未派出代表参会，但经由斡旋方“传话”间接参与谈判。

联合声明说，卡塔尔、美国和埃及已向哈马斯和以色列提交了“桥梁提案”，与安理会第2735号决议的原则一致。各方工作组将在未来几天继续开展技术性工作，就协议落实的细节进行磋商。三国政府高级官员下周末之前将在埃及首都开罗举行会谈，目标是最终敲定协议。

哈马斯一名消息人士16日在接受新华社记者采访时表示，在多哈举行的新一轮加沙停火谈判结果，与哈马斯7月收到的以美国总统拜登所提建议为基础的方案不一致。任何不包括在加沙地带实现全面停火、允许流离失所者返回家园、重建加沙地带和交换被扣押人员等内容的协议都是无用的，“只会给以色列更多时间对巴勒斯坦人民犯下罪行”。

以色列总理办公室16日晚发表声明，感谢美国等调解方为说服哈马斯接受被扣押人员获释相关协议所做努力，希望调解方能迫使哈马斯接受5月公布的停火提议，“以便协议的细节得以实施”。

拜登5月31日公布一项旨在实现加沙地带永久停火并确保被扣押人员获释的新提议，称该提议为美国与以色列、卡塔尔、埃及和其他中东国家多轮外交对话的产物。

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