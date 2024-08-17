新华社拉姆安拉8月16日电（记者黄泽民）巴勒斯坦卫生部16日发表声明说，加沙地带确认一例脊髓灰质炎病例。

声明说，该病例为加沙地带中部代尔拜拉赫一名10个月大的婴儿，此前未接种过脊髓灰质炎疫苗。过去几周巴勒斯坦方面正与相关国际组织制定一项实施计划，以提高在加沙地带的脊髓灰质炎疫苗接种覆盖率。

联合国秘书长古特雷斯16日说，联合国准备在加沙地带发起为64万多名10岁以下儿童接种脊髓灰质炎疫苗行动。世界卫生组织已批准发放160万剂脊髓灰质炎疫苗。为了给加沙儿童接种脊髓灰质炎疫苗创造一个安全环境，必须在加沙地带实施暂时停火。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局成员伊扎特·里什克16日发表声明说，哈马斯支持联合国的休战呼吁，以便为加沙地带儿童接种脊髓灰质炎疫苗。

脊髓灰质炎俗称小儿麻痹症，是脊髓灰质炎病毒引起的急性传染病，主要影响5岁以下儿童。患者可能出现发烧、头痛、肌肉疼痛、呕吐等症状，病情严重时可能瘫痪或死亡。该病尚无治愈方法，接种疫苗是预防该病最经济有效的方法。

联合国数据显示，由于进行了全面的疫苗接种，野生脊髓灰质炎病毒25年前已在加沙地带被根除。但今年第一季度，加沙地带的常规脊髓灰质炎免疫覆盖率从2022年的99%降至不到90%。

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