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以色列高级安全官员称以军在加沙地带的作战“基本结束”

2024年08月17日08:55 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷8月16日电（记者王卓伦）以色列公共广播公司16日晚援引以高级安全官员的话报道说，以军在加沙地带的作战已基本结束，但以军在“获取新情报”后可重新进入加沙地带。

报道说，在过去几天举行的安全局势评估会议上，以军方高层认为巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的拉法旅已被击溃，实际上已“不复存在”。以军方高层对政府决策层表示，现在“是时候”开始互换在押人员了，因为哈马斯的大多数战斗部队已被瓦解。

此外，以公共广播公司16日晚间援引一名以高级官员的话报道说，在卡塔尔首都多哈举行的新一轮加沙停火谈判中，各方在协议的几个争议问题上“确实取得了进展”。

新一轮加沙停火谈判15日开始在多哈举行，与会者包括以色列、卡塔尔、美国和埃及官员，哈马斯方面未派出代表参会，但经由斡旋方“传话”间接参与谈判。卡塔尔、美国和埃及三国16日发表联合声明说，新一轮加沙停火谈判具有“建设性”，气氛积极。三国政府高级官员下周末之前将在埃及首都开罗举行会谈，目标是最终敲定协议。

(责编：艾雯、张悦)

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