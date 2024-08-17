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“茶和天下”中国茶全球传播启动仪式在京举行

2024年08月17日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月16日电  （记者李卓尔）8月16日，“茶和天下”中国茶全球传播启动仪式在京举行。活动以“传承弘扬茶文化，交流互鉴惠全球”为主题，由中国外文局指导，中国外文局文化传播中心主办。

　　中国外文局局长杜占元指出，以茶为媒落实全球文明倡议，对推动中国茶和茶文化走向世界，促进中外文明交流互鉴具有重要意义。要弘扬茶文化，擦亮中华文明的鲜明标识；要拓展传播渠道，以茶为媒促进交流互鉴；要深化科技赋能，促进茶文化创新转化。以茶叙事、以茶述理，持续扩大人文交流、促进民心相通，不断提升中华文明传播力影响力。

　　中国常驻联合国粮农机构代表广德福表示，相信本次活动能够提供一个重要的机会和平台，进一步凝聚国际社会共识，加强多边合作，推动中国茶产业健康、稳定、可持续发展，为推进落实联合国2030年可持续发展议程贡献中国力量。

　　活动现场发布的中国茶全球传播方案，旨在全面提升茶文化国际传播效能，切实增加中国茶国际品牌价值，擦亮中华文化标识。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月17日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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