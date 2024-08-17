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“中企为我们带来了幸福生活”（共创繁荣发展新时代）

本报记者 管克江
2024年08月17日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，在伊拉克哈法亚天然气处理厂项目现场，记者见到了当地建筑公司“艾提姆”的创始人奥德·阿卜杜拉。奥德原本是哈法亚油田附近的农民，后来带领施工队在中企承建的项目上工作。如今，他的建筑公司在当地已颇有名气。

　　哈法亚油田位于伊拉克东南部米桑省，是伊拉克七大油田之一。10多年前，奥德得知中企将帮助伊拉克开发建设哈法亚油田，便来到中国石油工程建设有限公司哈法亚项目部找活干。那时他带领的施工队只有十几个人。

　　为了帮助更多当地民众就业，项目部决定把营地的花坛修建、道路花砖铺设等简单工作交给奥德的施工队，并提供了施工器具。项目部专门安排了阿语翻译、土建技术员和技术工人，手把手教他们钢筋绑扎、混凝土浇筑和沥青防腐处理等，并详细讲解技术要领。

　　在中企的支持下，奥德和他的同伴们的施工能力逐步提升。后来，奥德注册成立了艾提姆建筑公司。2015年，中国和伊拉克签署了共建“一带一路”合作文件。两国在能源、基建等领域的合作不断深入，艾提姆建筑公司与中方伙伴的合作关系也变得更加紧密。

　　中企的企业文化和员工们的敬业精神让奥德深为敬佩。他说：“通过与中国企业的合作，我们不断学习先进的管理经验。”中国石油工程建设有限公司中东地区公司总经理蒋峰说，艾提姆建筑公司的员工勤奋，质量和环保安全意识较高，“他们也跟中方一样坚持开早会，对员工进行安全提示”。

　　从最初从事土建施工，到之后的钢结构、电气仪表施工、后勤服务等，艾提姆建筑公司逐渐成长为众多油气公司的分包商。如今，公司已拥有300多名员工、上百台机械设备和两个混凝土搅拌站。在艾提姆建筑公司上班的伊拉克工人穿上了带有统一标识的工装，上下班有班车接送。公司还建起了营地，有宽敞的办公室和专门的员工餐厅。

　　奥德的经历是中企助力伊拉克民众改善生活的鲜活例证。中国石油工程建设有限公司执行董事李小宁说，共建“一带一路”坚持共商共建共享，让更多当地民众有实实在在的获得感、幸福感。中企走向海外，要赢得好口碑，除了工程质量过硬，更要造福当地、惠及民众。

　　据不完全统计，10年来，中国石油工程建设有限公司累计为伊拉克创造就业机会超过6000个。公司还在伊拉克巴士拉省建立培训中心，无偿为当地民众开展焊接、安装脚手架等技能培训，帮助民众就业。截至目前，该中心累计培训当地民众8000多人次。

　　“在项目附近的村庄，越来越多村民放下了手中的放羊鞭，成为项目上的工人。”中国石油工程建设有限公司中东地区公司负责人张友森说。据介绍，奥德所在的爱阿优者村，很多村民都在项目上找到了工作。

　　在奥德家里和办公室墙上的明显位置，挂着他和哈法亚天然气处理厂项目几任项目经理的合影。“中企为我们带来了幸福生活。没有中企的支持和帮助，就没有我们的今天。”奥德说。

　　（文学军参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月17日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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