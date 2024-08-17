奥斯汀·马霍

中国式现代化道路是中国独立自主探索的成果，这条现代化之路令人振奋。广大全球南方国家应当勇于探索适合本国国情的发展道路，共同推进现代化建设

实现现代化的目标激励几代中国人不断努力。中国式现代化道路是中国独立自主探索的成果，这条现代化之路令人振奋。

中国式现代化着眼于提升人民福祉。在中国共产党的领导下，中国创造了发展奇迹，实现了消除绝对贫困的目标，使数亿中国人民摆脱贫困，为人类减贫事业作出重要贡献。中国建成了世界上规模最大的教育体系、社会保障体系和医疗卫生体系，基本养老保险覆盖超过10亿人，基本医疗保险参保率稳定在95%以上，人均预期寿命提高到78.2岁。中国不断提高劳动力素质，推动社会全面进步。

中国式现代化高度重视生态环境保护。中国以实际行动履行绿色发展承诺，没有走西方“先污染、后治理”的老路。我访问过中国许多地区，中国大规模的水力、光伏、风力发电项目给我留下深刻印象。当前，中国正积极稳妥推进碳达峰碳中和。2012年至2021年，中国以年均3%的能源消费增速支撑了平均6.6%的经济增长，成为全球能耗强度降低最快的国家之一。

中国式现代化是走和平发展道路的现代化。中国一贯主张通过和平方式实现发展，从不谋求征服、剥削其他国家，与西方国家走过的现代化道路截然不同。西方国家对非洲大陆的殖民历史是非洲人民无法磨灭的痛苦记忆。中国坚定不移走和平发展道路，这表明中国愿同各国一道，实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化。

中国的发展是全球南方国家的重要机遇。近年来，非中之间的贸易额持续增长，非洲成为中国式现代化的受益者。据统计，2023年非中贸易额达到2821亿美元，中国已连续15年保持非洲第一大贸易伙伴地位。物美价优的中国商品受到非洲各国人民欢迎，中国资金和技术助力非洲大陆基础设施建设，有力促进非洲发展。

中国式现代化对全球南方国家具有借鉴价值。广大全球南方国家应当勇于探索适合本国国情的发展道路，共同推进现代化建设。

（作者为尼日利亚《黎明报》创刊人、总编辑）

《 人民日报 》（ 2024年08月17日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)