本报记者 车 斌

阿比让可可加工厂项目使用的进口自中国的可可豆烘干塔设备。

温尚文摄

位于非洲大陆西部、毗邻几内亚湾的科特迪瓦，国土面积30多万平方公里，生产和出口的可可占世界总量的近40%，是世界最大可可生产和出口国，享有“可可王国”美誉。

在科特迪瓦经济首都阿比让郊区的PK24工业园，由中国轻工业南宁设计工程有限公司总承包的可可加工厂及可可豆仓库即将完工。项目建成后将成为科特迪瓦最大的自有可可加工厂，助力当地可可产业加速发展。

从主要出口可可豆原料，到拥有自己的可可加工厂，这一跨越是科特迪瓦寻求可可产业转型升级之路的缩影，也是中国和科特迪瓦、中国与非洲国家携手同行现代化之路的生动例证。

“希望在中国帮助下提高科特迪瓦可可豆加工率”

肥沃的土壤、湿热的气候、赤道附近南北纬20度以内的地理位置……科特迪瓦具备可可树生长得天独厚的自然条件。可可产业是科特迪瓦国民经济的支柱产业。根据科特迪瓦咖啡可可产业管理稳定与发展委员会（科特迪瓦咖啡可可委员会）统计，可可出口收入占该国总出口收入的40%；可可行业相关从业人员为600万—800万。翻开科特迪瓦咖啡可可委员会出版的关于该国可可产业发展历程的专著，扉页上的一段文字如是写道：“科特迪瓦，可可天堂：这是关于一种农产品、一片土地和它的人民之间互利共生的故事。”

但科特迪瓦可可产业也面临提高产品附加值、实现产业升级的急迫需求。数据显示，2019年科特迪瓦当地可可加工率仅为35%。根据国际可可组织统计数据，全球巧克力市场产值约千亿美元，其中只有6%的产值流入可可出口国、2%的产值回到可可生产农户手中。大多数科特迪瓦可可种植农户仍然生活在贫困线以下。

“科特迪瓦政府的愿景是实现可可豆百分之百在本地加工。我们希望在中国帮助下提高科特迪瓦可可豆加工率。这对科特迪瓦至关重要。”科特迪瓦咖啡可可委员会总经理康尼·布拉希马·伊夫在接受记者采访时表示，科特迪瓦和中国在各领域开展务实合作。“在两国元首达成的重要共识引领下，双方开启了可可加工领域的合作。”

2018年，科特迪瓦总统瓦塔拉来华出席中非合作论坛北京峰会并对中国进行国事访问。其间，两国元首共同见证了有关双边合作文件的签署。2020年9月，阿比让可可加工厂项目在PK24工业园举行奠基仪式。瓦塔拉出席奠基仪式时表示，可可豆加工项目将为科特迪瓦工业化作出贡献。

“这是科特迪瓦可可产业发展的重要里程碑”

走进PK24工业园，与可可加工厂配套建设的行政大楼主体墙面上，一幅巨型可可豆荚图十分醒目。

2019年，中国轻工业南宁设计工程有限公司与科特迪瓦咖啡可可委员会签订两个总承包合同：在阿比让和西南沿海城市圣佩德罗各新建一个年加工能力5万吨的可可加工厂，并分别配套一个具备14万吨和16万吨仓储能力的可可豆仓库。该项目是中科共建“一带一路”重点合作项目。

阿比让可可加工厂项目经理唐冲介绍，项目占地面积21公顷，包含可可豆仓库6.7万平方米和加工车间1.8万平方米。项目采用高于当地环保标准的高能效比材料，固体废弃物、废水、废气等均能实现洁净排放。目前项目已进入设备安装的冲刺阶段，即将顺利完工并交付使用。

在加工车间，工人们正抓紧进行收尾阶段设备安装。来自多哥的员工克兰克讲着一口流利的中文：“我在多哥洛美大学孔子学院学了两年多中文后，加入阿比让可可加工厂项目。我在这里学到了很多，设备安装、采购、翻译等，我现在都可以上手。”

“我的妈妈非常喜欢中国和中国文化，她一直鼓励我学习中文、到中国看看。”克兰克对记者说，“我非常满意目前的工作，这份工作不仅给我带来稳定收入，也让我离实现去中国的梦想更近了。”

据悉，科特迪瓦目前约82%的可可加工掌握在4家全球巧克力制造商手中。“该项目建成后将成为科特迪瓦最大的自有可可加工厂。这是科特迪瓦可可产业发展的重要里程碑，对科特迪瓦具有重要意义。”唐冲说。

“我们对自己的产品进入中国市场满怀期待”

把可可豆变为可可液、可可脂和可可粉等制成品，需要经过复杂的加工流程。阿比让可可加工厂项目技术团队中方专家陆华恒介绍，项目采用的建设材料、通用设备、电器元件等基本都来自中国。

“此前，当地和欧洲设备供应商对我们在可可加工设备制造和工厂建设方面的经验技术并不了解。项目建设期间，我们派驻了强大技术团队，团队的工作质量和效率，让他们从不了解逐步转变为敬佩和支持。”唐冲说，“通过此次合作，设备供应商瑞士布勒集团和当地业主的咨询公司等都纷纷给我们介绍同类型的新项目。这是对我们认可的最好体现。”

康尼·布拉希马·伊夫在接受采访时表示，即将完成建设的阿比让可可加工厂是一座现代化工厂，具有世界领先水平。“通过这一项目，我们与中企的合作达到一个新高度。期待在圣佩德罗项目上与中企进行更紧密合作。”

根据项目协议，未来，可可加工厂生产的40％产品将销往中国市场。康尼·布拉希马·伊夫表示，中国拥有庞大的中等收入群体，可可产品消费市场潜力巨大。“我们对自己的产品进入中国市场满怀期待。我们相信一个不断发展的中国一定能够带来更多机遇。”

《 人民日报 》（ 2024年08月17日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)