得益于美国作家马克·吐温的作品，毛里求斯“天堂原乡”的美誉广为人知，但人们对它的别名——“甜岛”却知之甚少。

“甜岛”其名来源于岛上最重要的农作物——甘蔗。上世纪60年代独立之初，毛里求斯全国耕地的90%都用于甘蔗种植，制糖业一度创造了该国近1/3的国内生产总值和九成以上的出口总额。

几十年来，毛里求斯政府实施经济多元化政策，金融业、旅游业等第三产业发展迅速。但时至今日，制糖业仍在当地经济和社会发展中扮演重要角色。毛里求斯糖业联合组织首席执行官德韦什·杜基拉介绍，加上蔗糖生产过程中的蔗渣、糖蜜等副产品，制糖业对该国国内生产总值的贡献率仍达2%以上。同时，制糖业还吸纳大量就业人口，除了8000多名甘蔗种植者外，还包括大量从事甘蔗收割、蔗糖加工和运输等工作的人员。“维持制糖业的可持续发展对于毛里求斯至关重要。”

不过，自本世纪初开始，毛里求斯制糖业遭遇严峻挑战。一方面，毛里求斯制糖业规模较小、人工成本较高等竞争劣势逐步凸显；另一方面，毛里求斯蔗糖的主要市场欧盟对毛进口食糖配额协定到期，致使毛里求斯的蔗糖出口严重下滑。

冈尼斯·布鲁思一家世代从事甘蔗种植，到他已是第四代，家中有近200公顷甘蔗地。但他抱怨，“毛里求斯地处偏僻，国际货运成本较高。随着近年来货运价格上涨，制糖业出口雪上加霜”，“周围的甘蔗农宁愿土地荒置，也不愿意继续种植甘蔗”。

就在出口欧盟受阻之际，毛里求斯的蔗糖，遇见了中国。2021年1月1日，作为中国和非洲国家签署的第一个自由贸易协定，中国—毛里求斯自贸协定正式生效。该协定涵盖货物贸易、服务贸易、投资、经济合作等内容。在货物贸易领域，中毛最终实现零关税的产品税目比例分别达到96.3%和94.2%；在服务贸易领域，双方承诺开放的分部门均超过100个。

中毛自贸协定专门为毛里求斯的蔗糖作出“关税配额”安排：从2021年的1.5万吨配额开始，每年增加5000吨，直到2028年达到5万吨。在此配额内，毛蔗糖关税由此前的50%降至15%。

杜基拉说：“这一安排对毛制糖业出口意义重大。此前，我们第一次向中国出口特种糖是在2010年。但直到2020年，毛特种糖对华出口只维持在700吨至1100吨之间。”如今有了中毛自贸协定，意味着毛里求斯蔗糖1/5的出口得到了保证。

杜基拉强调，在中毛自贸协定框架下，毛里求斯针对中国市场出口的特种糖“并非是中国自产糖的替代品，而是补充”。从长远来看，对中国市场的营销重点将集中在附加值更高的特种糖细分市场。

在评价毛里求斯甘蔗的特点时，布鲁思说：“作为一个小岛，我们的甘蔗生产面积非常小。为了在国际市场上脱颖而出，我们必须注重蔗糖的质量。我们生产的大部分是特种糖，这在世界上是独一无二的。”

2023年，在长沙举行的中国国际食品餐饮博览会上，毛里求斯特种糖已经拥有独立展位。杜基拉满怀信心地说：“我们正在朝着正确的方向前进，中国市场的贡献巨大。”

（据新华社电 记者凌馨、代贺、曾涛）

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