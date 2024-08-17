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澜湄合作框架下加强打击跨境犯罪合作的联合声明（摘要）

2024年08月17日02:52 | 来源：新华网
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　　新华社泰国清迈8月16日电　

澜湄合作框架下加强打击跨境犯罪合作的联合声明（摘要）

　　2024年8月16日，澜湄合作第九次外长会在泰国清迈举行。我们，澜湄六国代表团团长，忆及各方在《澜湄合作第四次领导人会议内比都宣言》和《澜湄合作五年行动计划（2023－2027）》中就打击跨境犯罪形成的共识和表达的决心，发表如下声明：

　　一、当前跨境网赌电诈、毒品贩卖、人口贩运、恐怖主义、网络犯罪、武器走私等跨境犯罪活动的严重性及其带来的威胁持续上升，危害澜湄地区安全稳定和人民安全幸福，我们对此表示关切。

　　二、我们重申将坚决打击跨境犯罪，确保公共安全、次区域稳定及人民生命和财产安全，赞赏各方为此所付出的持续努力。我们期待在尊重国家主权、国际法及成员国法律框架的基础上密切各层级合作，加强同全球安全倡议等相关倡议的对接，以维护社会稳定、人民生命安全及地区繁荣发展。

　　三、我们主张成员国应将打击毒品走私、电信网络诈骗及各种形式的网络赌博犯罪作为优先合作事项，鼓励六国执法和安全部门为此密切配合，促进信息共享，加强边境管控。我们欢迎各方在“平安澜湄”行动和澜湄综合执法安全合作中心框架内开展自愿合作。

　　四、我们认识到提升六国打击跨境犯罪合作的紧迫性，全力支持在2024年年底前或尽早时间举行澜湄执法和非传统安全合作部长级会议，推动打击跨境犯罪合作取得具体成果。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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